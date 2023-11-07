«أسبوع دبي للتصميم» يطل بإبداعات من 40 دولة

تنطلق اليوم فعاليات «أسبوع دبي للتصميم» في حي دبي للتصميم، بمشاركة أكثر من 500 مصمم ومهندس ومبدع من 40 دولة، يُثرون الحدث الذي يتضمن معارض فنية وفعاليات وجلسات نقاشية، وورش عمل وأعمالاً تركيبية.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «يسرنا إطلاق أكثر برنامج طموحاً وتنوعاً لأسبوع التصميم، وتسليط الضوء على مواهب وشركات من حول العالم، عبر مجموعة من الفعاليات والمعارض والأنشطة وورش العمل والجلسات الحوارية، بما في ذلك النسخة الرابعة من الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية»، مشيرة إلى أن «أسبوع دبي للتصميم» يعكس مدى تطور المشهد الإبداعي في دبي، ما يرسخ مكانة الإمارة ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم.

ويمكن للزوار استكشاف أكثر من 25 عملاً تركيبياً خارجياً كبير الحجم نُفّذت بمواد غير تقليدية.