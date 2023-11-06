عامل نظافة منحوس تقتلة رصاصة من مكان لايخطر على بال

توفي عامل نظافة منحوس يبلغ من العمر 40 عامًا في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية بشكل بعدما قتلته رصاصة أطلقها مسدس محشو كان تم إلقاؤه في كيس قمامة بلاستيكي من قبل مجهولين.

وقعت الحادثة في 16 أكتوبر، بالقرب من مبنى بلدية ريوفيردي، في سان لويس بوتوسي، المكسيك. حيث كانت مجموعة من عمال النظافة يقومون بعملهم عندما قام أحد الرجال بالتقاط كيس قمامة بهدوء وإلقائه في الجزء الخلفي من شاحنة القمامة لتنطلق منه فجأة رصاصة قاتلة.

وتجمد زملاؤه في مكانهم لحظتها والتفتوا يبحثون حولهم عن مهاجمين، في مدينة تعتبر حوادث إطلاق النار فيها مألوفة. ولكنهم لم يلاحظوا شيء، حتى انتهبوا إلى الرجل ملقى على الرصيف... وبعد أن أدركوا أن أحدهم قد أصيب بالرصاص، اتصل العمال الآخرون بخدمات الطوارئ، ولكن على الرغم من وصول سيارة إسعاف بعد بضع دقائق فقط، توفي الرجل متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد نقله إلى مركز ريوفيردي الطبي.

وبحسب صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية، فإن وفاة الرجل كانت بسبب رصاصة أطلقت من مسدس محشو تم إلقاؤه في أحد أكياس القمامة التي كان يجمعها. ويعتقد الخبراء أن زناد السلاح تم الضغط عليه عن طريق الخطأ عندما تم إلقاء كيس القمامة في الشاحنة. ولسوء حظ الرجل كانت ماسورة السلاح موجهة مباشرة نحوه حينما تحررت الرصاصة من مخزن المسدس. ولا تزال السلطات تحقق في هذه القضية على أمل العثور على صاحب السلاح، وتقديمه إلى العدالة بتهمة التخلص منه بطريقة غير مسؤولة.