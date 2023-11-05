دفن نجم «فريندز» ماثيو بيري في مراسم خاصة

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الممثل الأميركي، ماثيو بيري، أحد أبطال مسلسل «فريندز»، دُفن أول من أمس في مقبرة بلوس أنجلوس، خلال جنازة خاصة حضرها أفراد من عائلته ونجوم المسلسل.

وعُثر على بيري (54 عاماً)، المعروف بشخصية (تشاندلر بينغ) في مسلسل «فريندز»، الذي عُرض بين عامي 1994 و2004، ميتاً مطلع الأسبوع الماضي داخل (جاكوزي) في منزله بلوس أنجلوس.

وذكرت مجلة «بيبول»، نقلاً عن مصدر لم تحدده، أن «المراسم أقيمت في موقع فورست لون التذكاري في لوس أنجلوس، قرب استوديوهات وارنر براذرز»، مشيرة إلى أن الجنازة استمرت نحو ساعتين.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أخرى، بينها موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير، بأن بيري دُفن في جنازة أقيمت على نطاق ضيق، وحضرها زملاؤه في مسلسل «فريندز»: جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وديفيد شويمر، ومات لوبلان، وليزا كودرو.

كذلك حضر المراسم والد بيري ووالدته وزوجها، وفق تقارير إعلامية.