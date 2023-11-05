إيرلندا.. تجربة لا تنسى في بلاد الطبيعة والترحاب والمعالم الفريدة

السفر إلى إيرلندا تجربة لا تنسى، إذ تشتهر هذه البلاد بطبيعتها الخلابة الخاصة، ومعالمها المميزة، وشعبها الذي يتسم بالطيبة والترحاب، إضافة لكونها تحتضن مجموعة من الأنشطة التي ترضي مختلف الأذواق، من فعاليات ثقافية وموسيقية ورياضية، كما تُعد شوارعها فرصة آمنة للتسوق والتجوال الذي يهب الزائر السكينة، خصوصاً إذا كان مقصده الريف الذي يعتبر ملاذاً مثالياً للهدوء.

يستمتع زوّار مدينة دبلن، عاصمة إيرلندا، بسحر أجوائها النابضة بالحياة، لاسيما أنها تزخر بالمعالم السياحية المميزة، بما في ذلك التجارب الثقافية والمهرجانات والعروض، ناهيك عن خيارات الأطباق الشهية لمحبي تناول الطعام. أما لمحبي الثقافة، فتحفل دبلن بالمتاحف والمسارح، والأسواق والجولات والمتاجر التي يمكن زيارتها أثناء التجوال.

أما بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية، فسيجد الزوّار أنفسهم وسط مدينة ساحلية، يخيّم عليها مشهد موسيقي نابض بالحياة، وتكثر فيها المتاحف وعروض الطعام والأحياء متنوّعة الثقافات.

قلعة دبلن

يُمكنك استكشاف تاريخ وثقافة دبلن الغنية بسهولة من خلال جولة مرشدة تشمل زيارة قلعة دبلن. تأخذك هذه الجولة الساحرة في رحلة عبر قلب المدينة، إذ ستكتشف قصص ماضي دبلن، وتعايشها مع العجائب المعمارية للمدينة. وتعد قلعة دبلن، هذه الجوهرة التاريخية، علامة لتراث المدينة الثري والمتجدد، بأصوله الوسطى والإضافات الجورجية الأنيقة، إذ تقدم القلعة لك لمحة عن تطور إيرلندا على مر العصور.

حدائق باورسكورت

حدائق باورسكورت من أروع المعالم الطبيعية في إيرلندا، وواحدة من أكثر الأماكن سحراً وجمالاً في البلاد. تقع هذه الحدائق الساحرة في مزرعة باورسكورت هاوس التاريخية، التي تعود تاريخها إلى القرن الـ13. وتمتد الحدائق على مساحة شاسعة تزيد على 51 هكتاراً من المساحات الخضراء والتضاريس المتنوعة.

وتتميز الحدائق بجمال طبيعي استثنائي، حيث تضم أشجاراً ضخمة، وبحيرات رائعة، ونباتات نادرة، ومناظر خلابة.

«أبيفيلد للفروسية»

مركز ومزرعة أبيفيلد للفروسية هو وجهة مثالية لعشاق ركوب الخيل في إيرلندا. ويقع هذا المركز الفريد في قلب الطبيعة الساحرة في مقاطعة كيلدير، ويقدم تجربة ركوب فريدة من نوعها.

ويمكن للزوار الاستمتاع بدروس ركوب الخيل الاحترافية مع مدربين مهرة، سواء كانوا مبتدئين أو متقدمين ذوي خبرة عالية.

ويوفر مركز ومزرعة أبيفيلد أيضاً رحلات خيل استكشافية رائعة في المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة به. ستتيح لك هذه الرحلات فرصة استكشاف الطبيعية الساحرة، والمروج الخضراء الشاسعة.

حديقة الخيول الوطنية

حدائق ومزارع الخيول الوطنية الإيرلندية، المعروفة بـ«حديقة الخيول الوطنية»، واحدة من الوجهات الرائدة في عالم الخيول، وتجسد الروعة الطبيعية والتراث الثقافي في إيرلندا. ويُعد هذا المكان الخيار الأمثل لمحبي الخيول من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يشتهرون بشغفهم بتربية وتدريب الخيول.

وتستضيف حديقة الخيول مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تسمح للزوار بالتعرف إلى تاريخ الخيول وتربيتها في إيرلندا. إضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بجولات ممتعة في المزارع، والتعرف إلى الخيول والمهارات التي تتطلبها رعايتها. ويعد هذا المكان مثاليّاً لعشاق الخيول من العالم العربي، لأنه يقدّم فرصة لا تُنسى لاستكشاف تراث الخيول الإيرلندي والاستمتاع بجمال الطبيعة.

قرية كيلدير

قرية كيلدير وجهة تسوق فاخرة ومميزة في قلب المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه، وهي على بعد ساعة فقط من العاصمة دبلن. وتعد القرية جزءاً من مجموعة بيسيتر الشهيرة عالمياً، وتقدم تجربة تسوق لا مثيل لها.

قلعة هيلزبورو الملكية

تعد قلعة هيلزبورو الملكية واحدة من الجواهر التاريخية في إيرلندا، وموقعاً فريداً يجمع بين التاريخ والثقافة. تأسست هذه القلعة الرائعة في القرن الـ18، وتعكس تراثاً غنياً يمتد لقرون. وتُحاط بحدائقها الخلابة التي تضفي سحراً على المكان.

«تايتانيك بلفاست»

يقع مبنى تايتانيك بلفاست في مكان يعد واحداً من أهم معالم الجذب السياحي حول العالم، إذ تم تصميم وبناء وإطلاق سفينة تايتانيك الشهيرة من هذا الموقع الفريد.

تجربة الصقارة

تجربة الصقارة في قلعة وارد في شمال إيرلندا تعد فرصة للزوار لاكتشاف عالم الطيور المفترسة بشكل قريب وتفاعلي. ويمكن للمشاركين في هذه التجربة التعرف إلى التاريخ والفنون القديمة لفن الصقارة، ومشاهدة عروض الطيران الرائعة. وتتاح للضيوف فرصة التفاعل مع الطيور المدربة، مثل البومة، والصقر، والنسر، وتجربة مغامرة فريدة عند التعامل مع هذه الكائنات الرائعة، بإشراف صقارين ذوي خبرة.

فخافة تصل إلى الترف

تتوافر في إيرلندا مجموعة متنوعة من الفنادق، التي توفر للسائح تجربة على درجة كبيرة من الجودة من حيث حسن الضيافة والاهتمام والفخامة التي تصل إلى حد الترف، وسواء كنت من نزلاء الفنادق الفخمة إو العادية فإنك ستحظى بتجربة مميزة، وتالياً مجموعة من الفنادق التي ينصح بأن تكون خياراً لزائر إيرلندا:

«ذا فيتسويليام»

يقع فندق ذا فيتسويليام في قلب دبلن، ليتيح للنزلاء استكشاف المدينة بسهولة. بفضل موقعه المثالي، يمكنك بسهولة الوصول إلى مسرح جيتي، ومتحف دبلن الصغير، وكنيسة سانت آن، وحديقة سانت ستيفن.

المزيد من التجارب تنتظرك بالقرب من الفندق، مثل التسوق في شارع جرافتون، ومركز ستيفنز جرين للتسوق في المساء.

«ذا كيه كلوب»

في منطقة خلابة بإيرلندا الريفية، توجد هذه الجوهرة السياحية، فندق ذا كيه كلوب، إذ يقع هذا الفندق الفاخر وملعب الغولف المشهور في مقاطعة كيلدير، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من دبلن، ويتميز بتقديم تجربة فريدة للضيوف، لا تقتصر على الإقامة الفاخرة ومناظر الطبيعة الخلابة فحسب، بل تشمل أيضاً تذوق الأطباق اللذيذة، وتجربة الغولف الممتعة. وبالنسبة لعشاق الغولف، يقدم ملعب الفندق تجربة مميزة في واحدة من أجمل البيئات الطبيعية في إيرلندا.

«ذا ميرشانت»

في قلب مدينة بلفاست النابضة بالحياة، يتألق فندق ذا ميرشانت كواحد من أفخم وجهات الإقامة في إيرلندا الشمالية. ويجمع الفندق الفاخر بين التراث التاريخي والرفاهية العصرية بأناقة فائقة، ويقع في مبنى تاريخي مذهل يعكس أسلوب العمارة الفيكتورية.

ويُعَدُّ مطعم فندق ذا ميرشانت من أفضل مطاعم بلفاست، إذ يُقَدِّم أطباقاً شهية مستوحاة من المأكولات العالمية بأسلوبه الخاص.

«أوكس بلفاست»

مطعم أوكس في بلفاست هو واحد من أبرز وجهات تناول الطعام الفاخرة في المدينة، ويتميز المطعم بتقديم تجربة طهي فريدة تجمع بين الأصالة والإبداع. وتمتاز قائمة مطعم أوكس بتقديم أطباق فريدة ومذاقات مبتكرة تستند إلى المكونات المحلية والموسمية. يهتم الطهاة بتقديم وجبات فنية تأسر بأسلوبها الخاص.

«فن الشاي»

استمتع بتجربة فن الشــــــــاي الفاخـــــرة في فنـــــــــدق الميريون بدبلن. تجمــــــع هـــــــــــذه التجـــربة بين الفــــن والأطعمة اللذيذة، إذ تقدم قطـــــــــعاً فنية من القــــــــرنين الـ19 والـ20 على أطـــــــقـــــــــــــم فاخرة، إلى جــــــــــانب حلويات مستوحاة من أعمال فنانين مشهورين.