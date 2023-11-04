«ديوالي» يتوهج في دبي بالأضواء والذهب

تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مهرجان الأضواء «ديوالي» حتى 16 نوفمبر الجاري، والذي يقدم مجموعة واسعة من العروض الترويجية الحصرية للمتسوّقين في المتاجر المنتشرة في أنحاء المدينة، والتي تشمل: (الذهب، المجوهرات، الهدايا، والأزياء)، إضافة إلى قوائم الطعام التي تحمل طابع «ديوالي»، إلى جانب إمكانية الفوز بجوائز عبر السحوبات.

وقال القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، ساتيش كومار سيفان: «يمثل مهرجان الأضواء (ديوالي) مناسبة تقرب العائلات والمجتمعات من بعضها بعضاً. ويوفر الحدث في دبي هذا العام فرصاً غير محدودة لكل من المقيمين والسياح لتجربة الفن والثقافة والمأكولات الهندية الغنية».

ومن بين فعاليات اليوم «ديبافالي أوستاف 2023»، الأمسية التي تتميز بفن «الرانجولي» والألعاب التقليدية والرقصات الشعبية من مجموعة من الولايات الهندية، إضافة إلى عروض لفنانين، من بينهم: سرينيشا جاياسيلان وساتيابراكاش دارمار وستيفن ديفاسي، وسنيغداجيت بوميك، وذلك في «أكاديمية اتصالات».

وفي 10 الجاري، سيعرض عدد من المصممين المحليين والعالميين مجموعات أزيائهم، خلال «دانتيراس ديوالي ميلا» في فندق «غراند إكسلسيور» في بردبي. وسيشتمل المعرض على تصاميم مبدعة، وزي (الشوريدار)، ووصولاً إلى القطع المطرّزة بدقة متناهية، والأواني الفخارية الفاخرة، وغير ذلك الكثير.

وتقدّم دبي خلال مهرجان الأضواء «ديوالي» مجموعة من الأطباق، بدءاً من المأكولات الهندية الشعبية، وصولاً إلى الأطباق الراقية في المطاعم الحائزة جائزة «ميشلان».

من جانبه، قال نائب الرئيس لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس عريقات، إن «مهرجان الأضواء حدث مهم ومميز ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، إذ يقدم مجموعة كبيرة من التجارب المميزة، وفرص التسوّق، والتخفيضات والجوائز، إلى جانب الأنشطة الثقافية لجميع سكان وزوّار المدينة، ما يسهم في تنشيط قطاع التجزئة في دبي، وتوفير الكثير من الخيارات المفضلة للجميع».

وتقدّم مجموعة دبي للمجوهرات، من خلال حملة «التوهج بالذهب في ديوالي»، مجموعة من العروض والجوائز عبر مختلف العلامات في دبي، إضافة إلى سحب خاص سيتيح للعملاء الفوز بقسائم مجوهرات تصل إلى 150 ألف درهم.

ساتيش كومار سيفان:

• المهرجان يوفر فرصاً غير محدودة للجميع لتجربة الفن والثقافة والمأكولات الهندية الغنية.

محمد عريقات:

• مجموعة من التجارب المميزة في أجندة المهرجان، إلى جانب الأنشطة الثقافية لجميع سكان وزوّار المدينة.

عيار 24 قيراطاً

تقدم مجموعة مراكز التسوّق في دبي، خلال مهرجان الأضواء «ديوالي»، صندوقاً من العُملات الذهبية عيار 24 قيراطاً بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف درهم، وسيحصل 20 متسوّقاً على فرصة الفوز. وتشمل مراكز التسوّق المشاركة: (مركز الغرير، ومركز بوابة الخيل المجتمعي، وباي أفينيو، ودبي فستيفال بلازا، وسيليكون سنترال، وتايمز سكوير، والواحة مول، ودبي أوتلت مول، وأرابيان سنتر). وهناك أيضاً جائزة «ديوالي» الكبرى من «آي ديلز» بوزن كيلوغرام من الذهب.