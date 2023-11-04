إنقاذ 1000 قطة كانت في طريقها لمسلخ يبيعها «لحوم ضاني» ونقانق

أنقذت الشرطة نحو 1000 قطة كانت في طريقها إلى مسلخ يقوم ببيعها على أنها لحوم ضأن، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.

وبناءً على بلاغ نشطاء حقوق الحيوان، اعترض ضباط في مقاطعة جيانغسو شرق الصين، مركبة تستخدم لجمع ونقل القطط التي تم أسرها، وفقاً لصحيفة The Paper الصينية.

وقال التقرير إن الشحنة - كما يبدو - كانت في طريقها للذبح والشحن جنوباً لتقديمها على أنها لحم ضأن، وكذلك نقانق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة والسلطات الزراعية أرسلت القطط منذ ذلك الحين إلى ملجأ قريب، بعد إحباط مؤامرة كان من الممكن أن تدر ما يصل إلى 20500 دولار على تلك العصابة.

ولم يذكر التقرير ما إذا كانت قد تمت أية اعتقالات، ولا ما إذا كانت القطط ضالة أو حيوانات أليفة.

وأوضحت الصحيفة أن نشطاء حقوق الحيوان لاحظوا لأول مرة وجود عدد كبير من الصناديق الخشبية المغلقة التي تحمل العديد من القطط بالقرب من مقبرة، وقاموا بدوريات في الشوارع لستة أيام وعندما بدأت الشاحنة في نقل القطط إلى المسلخ، تدخلوا واستدعوا الشرطة.

وأظهرت صور نشرتها الصحيفة القطط التي تم إنقاذها في الملجأ وهي تستريح في أقفاص أكبر.

وقال أحد النشطاء الذين أخذت شهاداتهم، إن العصابة تبيع نصف كيلو من لحم القطط مقابل نحو أربعة دولارات باعتباره لحم ضأن على سبيل المثال، وأن كل قطة يمكن أن تزن نحو كيلوغرامين كلحوم صافية.

فيما أكد غونغ جيان، الناشط الذي يقوم ببناء ملاذا للقطط الضالة في جيانغسو، أن «بعض الناس سيفعلون كل ما يتطلبه أمر مربح».

بينما ذكرت ناشطة أخرى تدعي هان جيالي، أنها ليست المرة الأولى، وأنها أوقفت تجارة غير مشروعة مماثلة من قبل في مقاطعة بجنوب الصين.