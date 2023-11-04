«سينامون كلوب» قائمة طعام مميّزة بمناسبة «ديوالي»

يدعو مطعم «سينامون كلوب» الهندي الراقي، الكائن في منتجع بارك حياة دبي، الضيوف إلى الاحتفال بديوالي وتقاليده الغنيّة وأطيب المأكولات الهندية المحضّرة على الأصول. أطلق «سينامون كلوب» قائمة محدّدة متوفّرة لفترة محدودة من 10 حتّى 14 نوفمبر الجاري. فقد أعدّت الطاهية الرئيسة Kamini Jha وفريقها قائمة مأكولات خاصة بمهرجان الأنوار، تشمل أطباقاً مميّزة يحلو تشاركها مع الأحبّاء من وحي «ديوالي».

ينتظر الضيوف عشاء متعدّد الأطباق، يشمل أشهر أطباق «سينامون كلوب»، مثل تندوري الجمبري، وكاري لحم الضأن الراجستانية الحارة، وكاري السمك المالابارية، إلى جانب تشكيلة من الخبز الهندي الطازج. كما يُتيح المطعم خيارات نباتية تشمل التكّا بستو، وتشات جود، وهو الطبق الأحبّ إلى قلوب الضيوف، فيما ينبض الطبق المحضّر من الباذنجان والفلفل وصلصة التمر الهندي، بالنكهات الطيّبة من وحي المناسبة.

وسيكتسي المطعم بديكور من وحي العيد، فتزدان جميع أرجائه بالزينة الملوّنة، وستُضاء كل طاولة بوهج ناعم ينبعث من مصابيح الطين التقليدية التي تُنير احتفالات ديوالي منذ قرون من الزمن. تُضفي هذه الأجواء المشرقة الدفء وبهجة العيد إلى الاحتفالات، ليستمتع الضيوف بلحظات من العمر.