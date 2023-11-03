ورطة كبيرة لسائح أخطأ في لفظ كلمة يرتغالية

وجد سائح أذربيجاني سيئ الحظ نفسه محاصرًا من قبل الشرطة المسلحة البرتغالية ومنبطحا على الأرض ويديه فوق رأسه في منطقة دكايس دي سودري، لشبونة، بعد أن استخدم تطبيق ترجمة لطلب المساعدة في مطعم فخلط في حديثه بين طلبه "الرمان" و"القنبلة اليدوية".

ووفقا لقصة نشرت في صحيفة "كوريو دا مانها" أمس، عانى الرجل من "توعك مفاجئ" دفعه إلى دخول مطعم، في منطقة وسط مدينة لشبونة، بحثا عن مادة غذائية معينة.

واستخدم الشاب البالغ من العمر 36 عامًا تطبيق ترجمة على هاتفه المحمول لكتابة جملة، لتلبية حاجته بطلب شيئٍ يتعلق بالرمان دون أن تحدد الشرطة هذا الشيء فعليا، لكن التطبيق قام بترجمة كلمة الرمان الروسية إلى كلمة "قنبلة يدوية" البرتغالية، مما أدى إلى ذعر النادل على الفور.

وتقول الصحيفة، إن النادل، الذي كان متنبها للتحذير بوجود تهديد الإرهابي متزايد في البلاد، اتصل بشرطة المنطقة، التي وصلت بسرعة بشكل استثنائي.



وطلبت الشرطة من السائح الأذربيجاني المرعوب الانبطاح أرضا ووضع يديه فوق رأسه قبل أن تكبلهما، وتصحبه إلى مركز شرطة قريب، بينما قامت وحدة شرطة أخرى بتفتيش مكان إقامته في أحد الفنادق، حيث لم تجد أي شيء يدينه.

وتم إطلاق سراح السائح لاحقا، دون أن تكشف الصحيفة ما الذي كان يريده بالضبط، وإن قالت أنه نُصح باستخدام تطبيق ترجمة أفضل في المستقبل.