بعد "تيك توك".. كندا تحظر هذه التطبيقات في المؤسسات الحكومية



أصدرت السلطات الكندية قراراً بحظر استخدام تطبيقات الشبكات الاجتماعية، ويتشات وبرامج كاسبرسكي، على الهواتف الرسمية لموظفي الحكومة.



وأوضحت في بيان على موقع الحكومة على الإنترنت، أن «وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أعلنت حظراً على استخدام تطبيقات ويتشات وكاسبرسكي على الأجهزة المحمولة الحكومية».



وأضاف البيان: «يدخل القرار حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، حيث ستتم إزالة هذه التطبيقات من الأجهزة المحمولة في المؤسسات الحكومية، كما سيتم منع المستخدمين من تنزيل هذه التطبيقات في المستقبل». وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء، لضمان أمن المعلومات الحكومية والشبكات الحكومية في كندا.