الكلب الأكثر شجاعة في 2023.. «أخان» تركمانستان

حصل كلب تابع لوزارة الأمن الوطني (الاستخبارات) في تركمانستان على لقب «الكلب الأكثر شجاعة لهذه السنة» في مسابقة سلطت الضوء على سلالة ألاباي التي تحظى باحترام كبير في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وذكرت صحيفة «تركمانستان المحايدة» الحكومية اليوم أن «لقب كلب ألاباي الأكثر شجاعة لهذه السنة مُنِح للكلب أخان التابع لوزارة الأمن القومي».

وعرض التلفزيون الحكومي صوراً للمسابقة ظهر فيها هذا الكلب الأبيض الضخم ومدربه الجندي إم. أناميرادوف.

ويوجد في وسط العاصمة التركمانية عشق أباد نصب تذكاري ذهبي يبلغ ارتفاعه 15 متراً يمثل ألاباي، وهذه السلالة التي سبق أن قُدّمت كلاب منها لقادة الأجانب من بينهم فلاديمير بوتين، شكّل موضوعاً لعدد من الكتب والقصائد التي كتبها الزعيم السابق قربان قولي بردي محمدوف.

ويؤكد المختصون أن الألباي هو السلالة الوحيدة التي لم تتأثر بغيرها وبالتالي حافظت على نقائها الوراثي القديم، كما أفادت «تركمانستان المحايدة».