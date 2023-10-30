حافلات

طالب أولياء أمور في الشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بتكثيف التفتيش على حافلات المدارس الخاصة، مؤكدين أن بعض المدارس تسيّر عدداً قليلاً من الحافلات لا يتناسب مع عدد الطلاب، رغم رفع رسوم المواصلات، ما يتسبب في تكدس الطلاب داخلها، ويشكل بيئة للعدوى بالأمراض.

مخالفات

لاحظ قراء أن بعض المؤثرين على السوشيال ميديا تعمدوا الوقوف بسياراتهم في مواقع جريان الأودية ومناطق هطول الأمطار أسفل الجبال، ما يعرضهم للخطر ويخالف تحذيرات وزارة الداخلية، ويشجع المتابعين على تكرار السلوك نفسه، مطالبين باتخاذ إجراءات بحق هؤلاء المخالفين.

أمطار

أثنى سكان في دبي على جهود بلدية دبي التي وفرت بنية تحتية قوية أسهمت في عدم وجود تجمعات مياه في شوارع المدينة خلال موجة الأمطار التي هطلت يوم الخميس الماضي، وتصريفها في شبكات الصرف خلال دقائق.

إغلاق

قال سكان في الشارقة إن قرار بلدية الإمارة بغلق المتاجر والمطاعم وصالونات الحلاقة الساعة 12 بمنتصف الليل، يتسبب في حرمان كثيرين منهم من الحصول على سلع وخدمات ضرورية، خصوصاً من يعملون منهم في فترات دوام ليلية، وينتهي عملهم في وقت متأخر.

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