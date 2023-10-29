منزل فخم للبيع في كاليفورنيا.. مغرٍ لولا «المختبر»

طُرح منزل فخم للبيع في ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، بـ1.55 مليون دولار، في سعر قد يبدو مغرياً للبعض لهذا العقار الفاره الذي يضمّ بين مرافقه مختبراً لإنتاج الميثامفيتامين.

في مقابل هذا المبلغ الضخم يمكن شراء المسكن الرحب البالغة مساحته 250 متراً مربعاً، والمؤلف من ست غرف نوم، في مدينة سان خوسيه الراقية قرب سان فرانسيسكو. ويتمتع المنزل بـ«موقع مثالي»، مع سهولة الوصول إلى الطريق السريع، بحسب إعلان ترويجي نُشر على موقع «ريدفين» العقاري.

ومن شأن هذه المواصفات أن تجذب الكوادر العاملة في مجال التكنولوجيا، الذين يحتاجون إلى السفر بانتظام إلى سيليكون فالي، حيث يقع المقران الرئيسان لمجموعتي «أبل» و«غوغل» على بعد أقل من نصف ساعة بالسيارة.

لكن ثمة تفصيل آخر لا يمكن التغاضي عنه، إذ يضم المكان أيضاً جميع البنى التحتية اللازمة لإنتاج مادة قد تكون مميتة ومسببة للإدمان بشدة.

وجاء في الإعلان الترويجي أن «المنزل يحتوي على مختبر غير نشط للميثامفيتامين، وهو ملوث» بهذه المادة، مشيراً إلى أن المكان «لم يتم تنظيفه.. وسيُنقل للمشتري الجديد بحالته الحالية».