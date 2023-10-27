«إكس» تُجري اختبارات على المكالمات الصوتية والمرئية

تُجري شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً) اختبارات على إضافة أداة تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية، على ما أفاد مالكها إيلون ماسك، في خطوة إضافية نحو جعل المنصة «تطبيقاً شاملاً» متنوّع الخدمات. وكتب الملياردير في تعليق على منشور من مستخدم يُدعى «دوج ديزاينر» (DogeDesigner) يشرح فيه كيفية تفعيل هذه الميزة.

وأكّد ماسك مراراً عزمه على جعل الشبكة تطبيقاً شاملاً متنوّع الأغراض على غرار «وي تشات» في الصين.

وبدا أن خيار إجراء المكالمات متاح حصراً في الوقت الراهن للمشتركين في خدمة «بلو»، الذين يستطيعون من ضمن الامتيازات الممنوحة لهم الاستفادة من المنتجات الجديدة خلال مرحلة اختبارها.

وجاء في لقطة الشاشة التي نشرها «دوج ديزاينر»، «بادروا إلى تفعيل الخيار ثم حددوا من تريدون استخدامه معهم: الأشخاص في دفتركم للعناوين، والذين تتابعونهم، المستخدمون الموثقون».