دعاء وعَلم وأمل.. من حمدان بن محمد لأجل فلسطين

بدعاء من القلب، وعَلم مرفوع، وأمل يلوح من أجواء الأقصى، نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المكتب التنفيذي، أمس، عبر خاصية «ستوري» في حساب سموه الرسمي على منصة «إنستغرام»، صورة لخريطة فلسطين، مرفقاً سموه إياها بدعوة من الأعماق لأهلها الذين يعانون في ظل الظروف العصيبة الحالية: «فلسطين.. اللهم كن لهم عوناً ونصيراً».

ولي عهد دبي:

فلسطين.. اللهم كن لهم عوناً ونصيراً.