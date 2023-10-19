شرطة دبي تعزز الوعي البيئي بلعبة «كوب 28 الإمارات»

أطلقت شرطة دبي لعبة المغامرات البيئية «كوب 28 الإمارات»، لتعزيز الوعي البيئي بست لغات، وذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال للتكنولوجيا 2023»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، إن إطلاق اللعبة التوعوية يأتي تماشياً مع قرب استضافة دولة الإمارات فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 المقبل.

فيما ذكر مدير الإدارة العامة للتدريب، العميد بدران الشامسي، أن اللعبة تهدف إلى تنمية الوعي، وحث أفراد المجتمع على اتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على الطبيعة، ومعالجة التغير المناخي وضمان المستقبل المستدام.

وأوضح أن اللعبة ليست مجرد مصدر للترفيه فقط، بل هي وسيلة توعية وتعليم أيضاً تتناول القضايا البيئية الرئيسة في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه تم تطوير اللعبة داخلياً من قبل مركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي.