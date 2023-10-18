يسرق سيارة وبنكاً ثم يلقى حتفه.. "فيديو"

لقي لص في في ولاية كونيتيكت الأميركية حتفه بعد قيامه بسرقة سيارة بداخلها طفل يبلغ من العمر 17 شهرا في المقعد الخلفي ثم سرقة بنك، وذلك كما ذكرت "فوكس 61".

وذكرت قناة "فوكس 61" أن شاهدة على الواقعة تعيش بالقرب من مكان وقوع الحادث، أكدت أنها سمعت صوتاً قوياص يشبه الإنفجار والذ اتضح فيما بعد أن الصوت حدث نتيجة اصطدام المشتبه به في شجرة.

وقالت السلطات إن الطفل كان مستيقظا ومستجيبا بعد الحادث الذي وقع في وندسور شمال هارتفورد.

وذكرت الشرطة في وندسور أنها تلقت بلاغا بعد الساعة التاسعة صباحا بقليل يوم الأربعاء الماضي يفيد بأن شخصا ما سرق سيارة من خارج المدرسة وكان بها طفل في المقعد الخلفي. بعد فترة قصيرة، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك واصطدام سيارة بشجرة.

وقال الضابط نيكولاس دالي في بيان إنه "بينما جمع الضباط المعلومات في كل موقع، أصبح من الواضح أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض".

ولفتت الشرطة إلى أنها تعتقد أن المشتبه به سرق السيارة أمام المدرسة قبل أن يسطو على البنك، ثم هرب بعد ذلك واصطدم بالسيارة المسروقة وكان الطفل لا يزال بداخلها.

وقد تم إعلان وفاة المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في مكان الحادث.

فيما نقلت والدة الطفل إلى مكان الحادث، ورافقت الطفل إلى المستشفى.