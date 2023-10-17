مستقبل الفن العربي بخير.. مواهب «إكس فاكتور» تتألق على «شاشة دبي»

أجواء من الترقب والخيارات الصعبة واجهت المشتركين ولجنة التحكيم في الحلقة الثالثة من برنامج «إكس فاكتور»، التي عرضت أول من أمس، على شاشة تلفزيون دبي.

وشهدت الحلقة مشاركة المجموعة الأخيرة من متسابقي المرحلة الأولى من البرنامج، فضلاً عن تأهل مشتركة ببطاقة «إكس كارد»، وصولاً إلى اختيار أفضل ثمانية أسماء ضمن ثلاث فئات اعتمدت للمرحلة الثانية بعد بداية المنافسات المباشرة.

وبينما أعرب عضو لجنة تحكيم البرنامج النجم الكويتي، عبدالله الرويشد، عن سعادته بالمواهب المتنافسة الواعدة والقادرة على صعود سلم النجومية وكسب ثقة الجمهور، أكدت المطربة المصرية أنغام، أن مستقبل الفن في العالم العربي بخير، في ظل قدرة هذا البرنامج على طرح خامات صوتية وقدرات فنية متفرّدة في المجال.

أما الفنان اللبناني راغب علامة، فوصف خطوة انتقاء المشاركات المتميزة بالصعبة، مشيراً إلى كبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق لجنة التحكيم في الارتقاء بأفضلها.

أداء متنوّع

وافتتحت الحلقة بأداء العُماني علي الملا، الذي قدم أداءً موفقاً لأغنية «يا بعدهم» لعبدالمجيد عبدالله، حصد من خلالها إجماع لجنة التحكيم. ونجح الإماراتي أمير الكعبي، في التأهل بعد حصوله على تصويت كامل اللجنة عن أغنية «شلونك حبيبي» لماجد المهندس.

أما ياسمينا (من طاجيكستان)، فنجحت رغم عدم إجادتها للغة العربية، في حصد إعجاب لجنة التحكيم، لينضم إلى ركبها كل من: العراقي أدهم عن أغنية «هتان» لماجد المهندس، والفلسطيني باسل خليل عن أغنية «صفحة وطويتا» لوائل كفوري، واليمنية غراء ثابت عن أغنية «لا تهجى» لأنغام، والتونسي وائل بن عبدالله عن أغنية «بالأحلام»، ومن ثم السعودي محمد القحطاني الذي حصل على تصويت كامل أعضاء اللجنة، وصولاً إلى مفاجأة البرنامج وحصول المصرية حنين الشاطر على بطاقة «إكس كادر» من راغب علامة عن أغنية «يا مجنون» لأصالة نصري.

الفرق الموسيقية

على صعيد الفرق الموسيقية، نجحت فرقة «الحرملك» المصرية في نيل أصوات لجنة التحكيم مجتمعة بعد أدائها المتميز لأغنية «غلبان» لأصالة نصري، كما تأهلت فرقة «كلاكيت» المصرية أيضاً بأغنية «ستة الصبح» لحسين الجسمي، لتستحق فرقة «نغم» من المغرب في آخر المطاف، ثناء لجنة التحكيم عن أغنية «جونيمار» لأسماء لمنور.

خارج المنافسة

وفي خطوة غير متوقعة، لم يحالف الحظ كل من: العراقي عادل المنسيو، والسوري أحمد نضال، اللذين أخفقا في التأهل إلى المرحلة الثانية، فيما اضطرت لجنة التحكيم إلى إيقاف السعودي ماجد الغيم عن استكمال المشوار.

ولم توفق التونسية سمر العلوي في نيل إعجاب لجنة التحكيم عن أدائها لأغنية «أكذب عليك» لوردة الجزائرية، وكذلك فرقة «دون أميغوس» التي أدت أغنية «نور العين» لعمرو دياب، كذلك الحال بالنسبة للمصري عمر سلام الذي قدم أغنية «طاير يا هوا» لمحمد رشدي.

متأهلو الحسم

بعد الانتهاء من مرحلة المنافسات المرحلة الأولى، عقدت لجنة التحكيم اجتماعاً مغلقاً لاختيار أفضل ثمانية مشتركين ضمن ثلاث فئات تم اعتمادها بحسب قوانين البرنامج، ليصدر قرار تأهيل المجموعة الأولى عن «25 عاماً وما فوق» كل من: شيماء عمران (المغرب)، حنين المنصور (السعودية)، يوسف السعدون ونادين العمروسي (مصر)، طالب نعماني (فلسطين)، محمد الحارثي (السعودية)، عبدالله الصياح (الإمارات)، وماريانا حسين (الجزائر).

أما عن «فئة 24 عاماً وأقل» فاختارت اللجنة: أسماء سامي (البحرين)، حنين الشاطر (مصر)، بلال نور الدين (المغرب)، لونا كرم (لبنان)، أدهم (العراق)، سلام الهندي (فلسطين)، أمير الكعبي (الإمارات)، وهبة المقدم (المغرب).

وعلى صعيد «الثنائيات والفرق الموسيقية»، تأهل إلى مرحلة الحسم كل من فرقة: ATM (مصر)، «ناصر وحمدان محمد» (الإمارات)، «نغم» (المغرب)، الثنائي «غسان وإنجي» (سورية)، «الحرملك» (مصر)، «كركبة» (الأردن)، و«بساطة» (سورية). فيما تم الإعلان عن مفاجأة غير متوقعة تمثلت في ضم المشترك وائل بن عبدالله مع ياسمينا لتقديم تجربة «ديو غنائي» جديد في المرحلة المقبلة.

• 8 مشتركين من كل فئة من الفئات الثلاث اختيروا للمنافسات خلال المرحلة المقبلة بالبرنامج.

عبدالله الرويشد:

• سعيد بالمواهب المتنافسة الواعدة والقادرة على صعود سلم النجومية.

أنغام:

• البرنامج يطرح خامات صوتية، وقدرات فنية متفرّدة في المجال.

راغب علامة:

• لجنة التحكيم تشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في الارتقاء بأفضل المواهب.

مدربون

بعد إعلان المتأهلين في البرنامج، تم اعتماد الفنان عبدالله الرويشد، لتدريب المتأهلين عن فئة الثنائيات والفرق الفنية في برنامج «إكس فاكتور»، والنجم راغب علامة، لتدريب فئة 24 عاماً وأقل، بينما ستتولى المطربة أنغام، تدريب فئة 25 عاماً وما فوق.