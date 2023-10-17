الصين تتحدى «تشات جي بي تي» بـ «إرني بوت الأكثر كفاءة»

طرحت شركة الإنترنت الصينية العملاقة «بايدو» في بكين نسخة جديدة من روبوت المحادثة الخاص بها «إرني بوت»، تظهر قدرات «جيدة» مماثلة لأداء «تشات جي بي تي» الأميركي، على ما أكّد رئيس الشركة.

وحققت الصين بفضل روبوت «إرني» الذي طُرح في أغسطس وتشكّل الماندرين الصينية لغته الرئيسية، خطوة كبيرة في هدفها المتمثل في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

أما النسخة الجديدة من «إرني بوت» فليست مُتاحة حالياً سوى للمطوّرين وبصيغة تجريبية.

وعلى غرار ما تشهده مؤتمرات «آبل» الشهيرة، اعتلى مؤسس شركة «بايدو» روبن لي المسرح الثلاثاء لإخضاع روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي لجلسة من الألغاز عليه حلّها.

وداخل قاعة شُيّدت في موقع سابق لمصنع فولاذ في أحد مواقع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022، طلب روبن لي من «إرني» كتابة أبرز الأفكار التي تناولتها رواية عن فنون الدفاع عن النفس.

واستجاب «إرني» لهذا الطلب وبدأ تدريجياً يبتكر شخصيات جديدة أمام جمهور كان يتابع ما ينتجه الروبوت في الوقت الفعلي عبر شاشة عملاقة.

وأكد روبن لي أنّ قدرات «إيرني» لناحية «الفهم والإنتاج والمنطق والذاكرة جيدة كقدرات تشات جي بي تي -4»، وهو النموذج اللغوي الذي استُخدم لتطوير «تشات جي بي تي».

وكانت شركة «بايدو» أول مجموعة صينية تعلن أنها تعمل على نموذج محلي مماثل لـ«تشات جي بي تي».