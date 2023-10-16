انتحل صفة محامي وربح كل القضايا

ألقت السلطات القضائية القبض على رجل كيني بعد أن تم الكشف عن انتحاله صفة محامٍ وتمثيل العديد من العملاء في قضايا فاز بها جميعها على الرغم من افتقاره إلى أي تدريب رسمي.

وأُطلق على بريان مويندا نجاجي لقب «مايك روس الواقعي»، في إشارة إلى الشخصية الشهيرة ومن المسلسل التلفزيوني «Suits»، وهو شاب ذكي تمكن من العمل في مكتب محاماة رفيع المستوى وتمثيل العملاء على الرغم من افتقاره إلى أية مهارات.

وتعتبر المقارنة مبررة تماما باعتبار أن مويندا تمكن من تمثيل موكليه أمام قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحكمة العليا في 26 قضية مختلفة، وفاز في كل واحدة منها.

ونجح الشاب في تصوير نفسه كمحامي مؤهل ولم يشك أي من القضاة الذين ترافع أمامهم في أنه ليس محامياً حقاً.

وبدأت جمعية القانون الكينية (LSK) في الاشتباه به فقط بعد تلقي شكاوى من محامٍ حقيقي يُدعى أيضًا بريان مويندا والذي اشتكى من عدم تمكنه من الوصول إلى حسابه. وقالت الجمعية في بيان صحفي: “في اليوم الخامس من أغسطس 2022، تم قبول بريان مويندا نتويجا في نقابة المحامين، وتم تسجيل عنوان بريده الإلكتروني الصحيح وفتح حساب له في بوابة (محامون) حين تواصلنا مع المحامي بريان مويندا نتويغا(الحقيقي) أكد أنه لم يتقدم بطلب للحصول على شهادة ممارسة منذ قبوله، والسبب هو أنه كان يعمل في مكتب المدعي العام ولم يكن بحاجة إلى شهادة ممارسة«.

ومع ذلك، في سبتمبر الماضي، أثناء محاولة المحامي صاحب الحساب تسجيل الدخول إلى حسابه لتنشيط ملفه الشخصي، أدرك أن لديه تفاصيل تسجيل دخول خاطئة. واتصل بالجمعية القانونية الكينية، والتي خلصت بعد إجراء تحقيق داخلي، خلص إلى أن شخصًا آخر قد تلاعب بحساب المحامي. وكان ذلك الشخص يُدعى بالمثل بريان مويندا نجاجي. والذي بعدما تمكن من الدخول إلى النظام، شرع في تغيير صورة الملف الشخصية والتقدم بطلب للحصول على شهادة ممارسة المحاماة. وبعد جمع ما يكفي من الأدلة، قام فريق العمل السريع التابع للجمعية القانونية بفرع نيروبي في كينيا بإلقاء القبض على بريان مويندا نجاجي بتهمة انتحال صفة محامٍ.



وقال موقع"أوديتي" الذي أورد القصة أن المحامي المزيف لم يمثل أمام القاضي بعد، لكن قصته أثارت دهشة بعض الناس لدرجة أن رجل أعمال كيني عرض دفع أموال الكفالة، معلنًا إعجابه بسجله في المحكمة على الرغم من أنه لم تطأ قدماه كليات تعليم القانون.