مصر: إرجاء مهرجان الموسيقى العربية

أرجأت وزارة الثقافة المصرية أمس، مهرجان الموسيقى العربية الذي كان مقرراً أن تنظمه دار الأوبرا المصرية الأسبوع المقبل، بعد أيام من إعلان إرجاء مهرجان الجونة السينمائي، بسبب الاضطرابات الراهنة في المنطقة.

وأفادت وزارة الثقافة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بأنه تقرر «تأجيل إقامة فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية»، على أن «يُحدد الموعد الجديد لاحقاً».

وكان من المقرر أن تنظم دار الأوبرا المصرية المهرجان خلال الفترة من 24 الجاري حتى الثاني من نوفمبر المقبل.

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي إرجاء الدورة السادسة من المهرجان لأسبوعين، في «ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة أخيراً».

وكان المهرجان مقرراً في الفترة بين 13 و20 الجاري، لكنه بات في الفترة بين 27 الجاري والثاني من نوفمبر المقبل.