مشاهير ورفاق مهنة ينعون الإعلامية جيزال خوري

نعى ساسة وفنانون، الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، التي رحلت أمس، عن 62 عاماً، في أحد مستشفيات العاصمة بيروت، بعد صراع مع مرض السرطان.

واتشحت حسابات مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي برسائل تعزية وكلمات الرثاء للإعلامية التي ولدت عام 1961، وبدأت مشوارها المهني عام 1986 في المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل.بي.سي)، إذ قدمت عدداً من البرامج الحوارية الثقافية، كان أبرزها «حوار العمر».

ومن بين الشخصيات التي نعت جيزال خوري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، وعدد كبير من النجوم والفنانين والإعلاميين رفاق المهنة.

وقالت الممثلة رندة الأسمر، مديرة مهرجان «ربيع بيروت»، التابع لمؤسسة سمير قصير التي أسستها جيزال خوري، إن الإعلامية المخضرمة «توفيت في منزلها محاطة بولديها». وأشارت إلى أنها «كانت تُعالج في المستشفى خلال الأسبوعين الأخيرين، بعدما تدهور وضعها فجأة، إذ كانت تعاني السرطان منذ نحو عامين ونصف العام. ونُقلت إلى منزلها الجمعة الماضي، بناء على طلبها».

وأضافت الأسمر لـ«وكالة فرانس برس» «كانت جيزال تحرص على ألا يشعر أحد بأنها مريضة. واصلت عملها، وكانت مؤسسة سمير قصير الأعزّ على قلبها».