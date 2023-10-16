مادونا تغني وابنتها تعزف على مسرح واحد

أطلقت مادونا، التي تعافت أخيراً، بعد فترة علاج في المستشفى، في لندن جولة عالمية كبيرة احتفالاً بالذكرى السنوية الـ40 لانطلاق مسيرتها الفنية.

ولم يكن مقرراً أن تستضيف قاعة «أو 2 أرينا» الحفل الأول ضمن جولة «سيليبريشن تور» للمغنية البالغة 65 عاماً، لكنّ دخولها في يونيو الماضي إلى العناية المركزة في المستشفى بسبب عدوى بكتيرية استدعى تأجيل الجزء الأميركي الشمالي من الجولة.

وقدّمت مادونا حفلاً للجمهور البريطاني استرجعت خلاله مسيرتها الزاخرة بالنجاحات الكبيرة منذ أغنية «هوليداي» عام 1983.

وفيما تجاوزت المغنية مشكلاتها الصحية، اضطرت إلى التغلب على بعض المشكلات الفنية على المسرح في أولى حفلاتها الأربع التي بيعت تذاكرها بالكامل في «أو 2 أرينا».

فبعد صعودها إلى المسرح بطريقة استعراضية لافتة، اضطرت إلى إيقاف العرض لفترة وجيزة بسبب مشكلات في الصوت.

وقالت مادونا للحشد: «هذا بالضبط ما لا تريدون أن يحدث في ليلة الافتتاح، لذلك لم يكن هذا مخططاً له.. أنا آسفة».

بعد حل المشكلات، قدّمت مادونا أداءً حياً لأغنيات منفردة، بينما كانت ترتدي مجموعة من الأزياء المتقنة.

لكن ابنتها ميرسي جيمس، ظهرت بشكل مفاجئ في ليلة الافتتاح لتعزف على البيانو على المسرح، بينما غنت والدتها «باد غيرل».

وبفضل أغنيات استحالت من كلاسيكيات المكتبة الموسيقية في العقود الأخيرة مثل: «لايك إيه فيرجين» و«ماتيريال غيرل»، باعت مادونا أكثر من 300 مليون ألبوم في أنحاء العالم.

• النجمة الشهيرة باعت أكثر من 300 مليون ألبوم في أنحاء العالم.