الحكم بالسجن على مُنظّم مسابقة ملكة جمال رواندا

أصدرت محكمة في العاصمة الرواندية كيغالي، حكماً بالسجن خمس سنوات في حق منظّم مسابقة ملكة جمال رواندا، ديودوني إيشيموي (36 عاماً)، بتهمة الاغتصاب.

وكانت المحكمة قد برّأت في ديسمبر الماضي إيشيموي بسبب عدم توافر أدلة كافية لإدانته.

وأوقف الموسيقي السابق المعروف باسم «برنس كيد» في أبريل للاشتباه في ارتكابه «جرائم مرتبطة باعتداءات جنسية»، كما ذكر مكتب التحقيقات الرواندي.

وأُدين إيشيموي، أول من أمس، بتهمتي الاغتصاب وطلب خدمات جنسية، لكنه برئ من تهمة التحرش. وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وهو حكم «يستند إلى كونها المرة الأولى التي يُتهم فيها إيشيموي بارتكاب جريمة»، بحسب الحكم الذي تلاه أحد القضاة الثلاثة في محكمة كيغالي.

وكان الادعاء قد طلب الحُكم عليه بالسجن 16 عاماً.

وحُكم على إيشيموي الذي تزوج هذا العام من ملكة جمال رواندا السابقة، بدفع غرامة قدرها مليونا فرنك رواندي، أي نحو 1640 دولاراً. ولم يكن إيشيموي حاضراً عند النطق بالحكم.

ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أعلنت محاميته إيملين نيمبو، أن موكلها لم يقرر بعد ما إذا كان سيستأنف الحكم أم لا.

وألغيت مسابقة ملكة الجمال لعام 2022 عقب توقيف إيشيموي.