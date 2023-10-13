ممشى دبي ينبض بالحياة و«ليالي الشتاء»

تنطلق نسخة 2023 من فعالية «ليالي الشتاء» في ممشى الواجهة البحرية (جي بي آر) الوجهة الشاطئية النابضة بالحياة التي يبلغ طولها 1.7 كيلومتر، ولغاية 31 ديسمبر خلال عطلات نهاية الأسبوع، وتضمّ الفعالية جدولاً حافلاً بالعروض الحيّة وأمسيات مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق وورش العمل التفاعلية الممتعة للأطفال والأنشطة الترفيهية على أنواعها لكل أفراد العائلة ومجموعة رائعة من تجارب تناول الطعام والتسوّق.

تنطلق فعالية «ليالي الشتاء» مع أمسيات مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق وتقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الكلاسيكية المفضّلة لدى كل أفراد العائلة أيام الجمعة والسبت، وسيكون شهر أكتوبر مليئاً بالمزيد من الأنشطة الممتعة مثل ورش العمل التفاعلية القائمة على الفنون والحرف اليدوية للتوعية بسرطان الثدي، وأنشطة اللياقة البدنية المخصّصة للأطفال تزامناً مع انطلاق تحدي دبي للياقة، وتحظى احتفالات اليوم الوطني في دولة الإمارات بطابع خاصّ مع العديد من الفعاليات من التراث الإماراتي وورش العمل المخصّصة للأطفال .