ًعلاج واعد لسرطان البنكرياس يستطيع العمل كلقاح ضد المرض أيضا

أثبت لقاح تجريبي للسرطان أنه يعالج أربعة من أصل 10 أورام في البنكرياس، في بصيص أمل للمرضى الذين يعانون من هذا المرض العدواني.

وفي دراسة أجريت على الفئران، تمكنت الحقنة من "تطهير" 43% من أورام البنكرياس ومنع السرطان من العودة عند الانتكاس.

واستخدم اللقاح حشرة تسمم غذائي مضعفة لتحفيز الاستجابة المناعية ويحتوي على قطعة من ورم المتلقي لتدريب جسمه على محاربة السرطان. وفي حين أن الدراسة أولية وعلى الفئران، يأمل فريق من جامعة ماساتشوستس في بدء التجارب البشرية في السنوات المقبلة.

وإذا تمت الموافقة عليه، فقد يكون بمثابة شريان حياة للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس، وهو الوضع الذي يمثل حاليًا حكمًا بالإعدام في الولايات المتحدة، إذ يعتبر سرطان البنكرياس نادرًا جدًا، ولكنه رغم ذلك السبب الرئيسي الثالث لوفيات السرطان في الولايات المتحدة، حيث يودي بحياة 50550 شخصًا كل عام.

ويعتبر من الأورام الصعبة التشخيص وبمجرد اكتشافه، يصعب أيضًا علاجه لأن الأورام غالبًا ما تكون محاطة بأنسجة مهمة، مما يجعل من الصعب على العلاجات الوصول إلى السرطان مباشرة دون الإضرار بالأنسجة.

ويتكون اللقاح الجديد من جزيء مأخوذ من داخل خلية سرطانية ومغلف في بروتين من بيضة دجاج يسمى الألبومين البيضاوي. وتحتوي لقاحات الحمى الصفراء والأنفلونزا وMMR وداء الكلب على كميات صغيرة من بروتين البيض لأنها تنمو في بيض الدجاج. ويتم تسليم الجزيء والبروتين داخل بكتيريا السالمونيلا المعدلة وراثيا، وهي غير سامة وتطلق اللقاح.

وعند حقنها في الدم، تؤدي بكتيريا السالمونيلا الضعيفة إلى إطلاق استجابة مناعية كما يتم أيضًا تحفيز نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا التائية بواسطة البروتين، الذي يدرب الجهاز المناعي على مهاجمة الخلايا السرطانية في المستقبل.

واختبر الفريق العلاج على الفئران المصابة بسرطان البنكرياس. وقال نيل فوربس، أستاذ الهندسة الكيميائية وكبير مؤلفي البحث: "لقد حصلنا على علاج كامل في ثلاثة من أصل سبعة نماذج من الفئران البنكرياسية. نحن متحمسون حقًا لذلك؛ لقد أدى ذلك إلى تمديد فترة البقاء على قيد الحياة بشكل كبير."

ثم حاول الباحثون إعادة إدخال أورام البنكرياس إلى الفئران الملقحة. وقال البروفيسور فوربس: "لم ينمو أي من الأورام، مما يعني أن الفئران طورت مناعة، ليس فقط ضد الألبومين البيضاوي، بل ضد السرطان نفسه".

ويخطط الفريق للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء لبدء التجارب السريرية في غضون بضع سنوات.

وقبل أن تبدأ التجارب، يحتاجون إلى تكرار التجارب على الحيوانات الأخرى والتأكد من أن سلالة السالمونيلا آمنة للاستخدام على البشر.

وقال البروفيسور فوربس، الذي توفي جده بسرطان البروستاتا: "هذا ليس مجرد تمرين أكاديمي. أنا حقًا أحاول صنع علاج للسرطان."

وقد نشرت الدراسة الأسبوع الماضي في مجلة Frontiers in Immunology. ".