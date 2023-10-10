«دبي للإعلام».. حُلة جديدة تلتزم بتطلعات المشاهدين

تزامناً مع إطلاق هويتها الجديدة والإعلان عن استراتيجيتها المعتمدة من قبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلنت «دبي للإعلام» إطلاق شبكة برامج جديدة على محطاتها كافة.

وحرصت جميع قنوات «دبي للإعلام» على إعادة هيكلة برامجها بشكل يتواءم مع تطلعات المشاهدين والمستمعين، ملتزمة بالتوجه الجديد للمؤسسة والتركيز على الابتكار وتعزيز المحتوى.

«تلفزيون دبي»

يقدم تلفزيون دبي تجربة مشاهدة مميزة تشمل مسلسلات وبرامج حوارية ووثائقية تلائم مختلف الاهتمامات والأذواق مثل «إكس فاكتور - اكتشاف نجوم الغد»، البرنامج الغنائي الشهير الذي يحظى بشعبية كبيرة في دبي، ويهدف البرنامج إلى اكتشاف نجوم الموسيقى المستقبليين، ويتميز بوجود ثلاثة قضاة متميزين ومشهورين، هم: راغب علامة وأنغام وعبدالله الرويشد، إذ يقوم كل واحد منهم بتشكيل فريقه الخاص به بهدف المنافسة والفوز بلقب الموسم، وبرنامج «مشاهير» وهو البرنامج العربي الفريد الذي يحتل مكانة في عالم عروض الأزياء، مبرهناً على مكانة دبي على الساحة العالمية لصناعة الفخامة، وبرنامج «زمن»، وهو برنامج حواري فني واجتماعي مثير يعرض أسبوعياً، ويستضيف شخصيات عربية بارزة من مجالات مختلفة، بما في ذلك التمثيل والغناء وغيرهما من الفنون الجميلة المتنوعة، أما «موعد مع» فهو برنامج حواري جذاب يأخذ المشاهدين في رحلة خارجية، يتواصل خلالها مع شخصيات إماراتية وعربية مؤثرة.

بينما يقدم برنامج «هذا الصباح» جولة صباحية ترافق بفقراتها المتنوعة إشراقة الصباح في دبي والجوار الخليجي والعربي، وتأخذ جمهورها الصباحي من العاشرة إلى الثانية عشرة ظهراً في فسحة تثقيفية وترفيهية تواكب اهتمامات الناس والمجتمع في الإمارات والمنطقة. ويخصص برنامج «عالم واحد» الأسبوعي لأحداث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، ويسلط الضوء على أهم التطورات فيه، ويتناول مشاركة الدول والمؤسسات في هذا الحدث، بينما تدور حلقات برنامج «الطابق السابع» حول أندر وأهم المقتنيات التاريخية في الطابق السابع بمكتبة محمد بن راشد بدبي، تحديداً في معرض الذخائر، ويتناول برنامج «المؤشر» تقارير ميدانية تؤثر على المجتمع وأرقام غرافيكس تختصر الشرح والتحليل. وبرنامج «قابل للنقاش» هو برنامج سياسي اجتماعي وثقافي، ويعرض «منصات رقمية» أحدث الصيحات في العالم الرقمي.

مسلسلات مميزة

تعرض الدورة البرامجية الجديدة لتلفزيون دبي نخبة من الأعمال والتجارب الدرامية والإنتاجات الضخمة التي ستلبي اهتمام وأذواق أفراد العائلة، من بينها مسلسل «نهضة السلاجقة العظمى.. ألب أرسلان»، وتأخذنا هذه السلسلة في رحلة عبر الزمن إلى عالم المغامرات والبطولات التاريخية. ومسلسل «بنفسجيّة كالبحر» الإيطالي، الذي تدور أحداثه حول يولا الصحافية التي تساعد المفتش ديمير في حل قضايا الجريمة في باليرمو بصقلية. ومسلسل «سيسي 2» النمساوي، ويتبع المسلسل الحياة الاستثنائية للإمبراطورة إليزابيث في النمسا. قناة «دبي وان» تخصص مساحة لعدد كبير من البرامج المميزة مثل برنامج «DXB اليوم» الذي يسلط الضوء على مختلف جوانب الحياة في دبي، وبرنامج «Guy in Dubai» الذي يعود في موسمه الثالث بحثاً عن أكبر التجارب المثيرة والتحديات الشيقة واكتشافات ثقافية في دبي.

قناة «سما دبي»

تتنوع برامج قناة «سما دبي» بين الحوارات الاجتماعية، وعالم الموضة والأزياء، وتكنولوجيا المعلومات، وقضايا الشباب والثقافة، والبيئة والطبيعة، والترفيه السينمائي والمأكولات والمشروبات.

«مساء دبي» يسلط الضوء على حياة الناس وقصصهم، مستهدفاً جميع فئات المجتمع بفقراته المتنوعة، وبرنامج «سما أفنيو» عن عالم الموضة بشكل احترافي ومبدع، يسلط الضوء على قطاع الأزياء وأسلوب الحياة في الإمارات، ويتناول برنامج «تكنو ترند» آخر مستجدات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، أما برنامج «ثروة وطن» فهو منصة تواصل شبابية تتناول قضايا الشباب وآمالهم وتوجهاتهم، ويأخذنا برنامج «الحي الثقافي» في رحلة ثقافية شيقة، يتناول جوانب متنوعة من الثقافة والإبداع، ويعد برنامج «بودكاست سما» منصة للحوارات الثرية وتبادل الخبرات، حيث يستضيف مختصين وشخصيات مجتمعية في الإمارات لمناقشة القضايا الاجتماعية وتعزيز الوعي وقيم المواطن الإماراتي، ويقدم برنامج «وصايا» نصائح وتوجيهات اجتماعية ذات أهمية، ويعمل على إيجاد حلول وطرق للتغلب على التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها أفراد المجتمع، بينما يقدم برنامج «ابن بيتك» دليلاً شاملاً للشباب المقبلين على بناء منازلهم الخاصة، وفي برنامج «الطبيعة مع علي بن ثالث» نستكشف التنوع البيئي في الإمارات، أما برنامج «الوجهة الأولى» فيسلط الضوء على الحياة الترفيهية خلال فترة إجازة نهاية الأسبوع، وفي «بودكاست مع جمال الشحي» نعيش في رحلة معرفة وتجارب رائدة.

إذاعة «نور دبي»

تميزت إذاعة «نور دبي» بإطلاقها شبكة من البرامج الخدمية والتوعوية التي تسعى إلى تحفيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع، منها: «الاتصال المباشر»، «حياتها»، «بلسم»، «السالفة وما فيها»، «روحك رياضية»، «مع الناس»، «دروب العطاء»، «إمارات الخير»، «قول الأولين» «سيرة ذاتية»، «نصائح سيبرانية».

إذاعة دبي

أطلقت إذاعة دبي شبكة برامج جديدة مثيرة، حيث تعكس الروح المشرقة والإيجابية، وتسعى لتفاعل مباشر مع المستمعين في مختلف أوقات اليوم، ومن هذه البرامج: «صباحكم سعيد»، «بوليفارد 93»، «DUBAI LIVE»، «عصر السعادة»، «كوكب آخر»، «نشرة أخبار الإمارات»، «الناس للناس»، «إمارات الخير»، ومجموعة من البودكاست.

ويتضمن الجدول الزمني لإذاعة دبي فواصل تحفيزية وثقافية مثل: «فاصل Reminder» و«وجهات دبي» و«الاستدامة والابتكار» و«Old is gold»، وكذلك فاصل يستعرض حياة رياضيين بارزين.

منصة «أوان»

مع أكثر من 246.916 ساعة من المحتوى المميز، بتقنيات اتصال حديثة وخدمات ذكية، وتصميم مرن يتوافق مع جميع الأجهزة، بدءاً من الهواتف الذكية وصولاً إلى التلفزيونات الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها.. يمكن للمشاهدين التمتع بمشاهدة البث الحي لقنوات مؤسسة دبي للإعلام مع فرصة إعادة مشاهدة ما تم بثه خلال اليومين الماضيين عبر خدمة «Catch up TV»، والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها مع خدمة البودكاست التي تمزج بين البث الحي ومتابعة الفيديوهات الإعلامية، كما يمكن للأطفال المشاهدة بأمان لبرامج مخصصة لهم عبر حساباتهم الخاصة، حيث تم إطلاق «أوان كيدز»، وهي تجربة دخول مستقلة للأطفال من حيث تسجيل الدخول وواجهة الاستخدام مع ميزة التحكم من قبل أولياء الأمور، وستقتصر المنصة على المحتوى المخصص للأطفال مع أكثر من 60 مسلسلاً وبرنامجاً مخصصاً للأطفال، و775 ساعة تلفزيونية.