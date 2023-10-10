4 من نجوم ألعاب الخفة على مسرح ذا أجندا

يستضيف مسرح ذا أجندا في مدينة دبي للإعلام عرض «بيوند»، عرض الخفّة التفاعلي الأشهر على مستوى العالم، في 28 الجاري.

وسيصطحب العرض ضيوفه في رحلة إلى عالمٍ موازٍ يجتمع فيه الحلم والواقع، بمشاركة أربعة من نجوم ألعاب الخفة، هم: مايك بردنيكوف (ذا مينتاليست)، وديميتري بولياكوف (ذا فانيشر)، وألان غلادكوفاس (ذا تريندسيتر)، وميخائيل غوتوروف (ذا كوميديان).

وبينما يشتهر بردنيكوف بموهبته ومهاراته الاستثنائية في فن التنويم المغناطيسي، يتميز ديميتري بولياكوف بعروض الخدع السحرية الجريئة، ويشمل أبرز عروضه محاولة الهرب من سترة محكمة الإغلاق بسلاسل خلال دقيقتين ونصف فقط.

أما غلادكوفاس فيحرص على تقديم تجارب مستوحاة من عالم الموضة. ويضفي غوتوروف لمسات من الكوميديا على عروضه الترفيهية لألعاب الخفة؛ ويجمع بين حس الدعابة والحيل السحرية المبتكرة.