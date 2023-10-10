«القرية العالمية»: 40 ألف موعد جديد مع السعادة

من جديد تعود «وجهة السعادة» في دبي (القرية العالمية) ببرنامج حافل بالتجارب المبهجة لكل زوراها، إذ كشفت الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة عن برنامجها الترفيهي للموسم 28 المقرر انطلاقه في 18 الجاري، والذي سيزخر بمجموعة من العروض والفعاليات التي تشمل أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي يقدمها ما يزيد على 400 فنان طوال الموسم، لتتيح لضيوفها من أنحاء العالم تجارب استثنائية حافلة بالمتعة والبهجة ضمن أجواء عائلية فريدة من نوعها.

وتشتهر القرية العالمية بكونها الوجهة الرائدة التي توفر لضيوفها تجارب ترفيهية فريدة، إذ تستعد لتبهر زوّارها هذا العام بتشكيلة من العروض والفعاليات التي تناسب كل الأذواق والاهتمامات، مثل العروض الترفيهية الشيقة والحفلات الغنائية التي يحييها نجوم من أنحاء العالم.

أجواء نابضة

وتزامناً مع انطلاق فعاليات موسمها الـ28 الجديد ستشهد القرية العالمية عودة فرقة «آينجا» الشهيرة التي ستغمر الأرجاء بأصوات طبولها وآلاتها الإيقاعية الصاخبة ضمن أجواء نابضة بالموسيقى، إذ ستستمر عروضها من بداية الموسم حتى العام الجديد.

وسيستمتع الضيوف كذلك بعروض فرقة الاستعراض الفلبينية «آربن كرو» التي سجلت حضوراً باهراً ببرنامج المواهب الأميركي «أمريكاز جوت تالنت»، إذ ستقدم عروضاً بهلوانية تتحدى الجاذبية على أنغام إيقاعاتها المميزة.

وستنضم فرقة «فيوجن جابان» إلى تشكيلة العروض التي تحتضنها القرية العالمية خلال يناير المقبل، إذ سيستمتع الضيوف بمشاهدة الفرقة وهي تشعل الحماس برقصاتها الساحرة على أنغام موسيقى «الهيب هوب» على خشبة المسرح الرئيس.

ولمزيد من المتعة والتجارب الترفيهية الاستثنائية سيقدم خلال فبراير المقبل فريق «دول فاونديشن» الشهير في المملكة المتحدة، مقاطع موسيقية تجمع بين إيقاعات الطبول التي تمتاز بها منطقة جنوب آسيا، والموسيقى الكلتية المستوحاة من أوروبا الشرقية.

في أبهى حلة

كما يستعد المسرح الرئيس في القرية العالمية للظهور بأبهى حلة لإمتاع الضيوف وإثراء تجاربهم من خلال استضافة مجموعة من أشهر المطربين من أنحاء العالم.

وستحتضن القرية العالمية ضمن فعالياتها الترفيهية المرتقبة عروض «ليالي مومباي» التي سيتم خلالها تقديم عروض بوليوود الراقصة، وعرض فرقة السيرك الحية «ميري جو راوند» التي تضم مجموعة من مؤدي الحركات الغامضة ونافثي النار وراقصي الأكروبات وغيرهم من الفنانين، إلى جانب عرض «ذا توي شوب» الذي سيأخذ الضيوف في رحلة إلى عالم من عجائب الألعاب النابضة بالحياة.

ولن يرغب عشاق الإثارة والحركة في تفويت فرصة مشاهدة «العرض الشيق سايبر سيتي» بدراجاته الطائرة وسيارات الشرطة المغطاة بأضواء الـLED والدبابة المستقبلية، في عرض مستوحى من أحداث تدور في عام 2075، ليستمتع الضيوف بأوقات حافلة بالمرح والبهجة.

عشاق المرح

وتنتظر ضيوف القرية العالمية من عشاق المرح مجموعة من العروض المتجولة التي تتيح لهم أوقاتاً حافلة بالضحك والمتعة ضمن أجواء عائلية مثالية.

ولمزيد من الأجواء الحماسية والمضيئة تواصل القرية العالمية عروضها للألعاب النارية التي تنير سماء الوجهة، إذ ستنطلق شرارتها في تمام التاسعة مساء أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وبإمكان زوار الوجهة العائلية الرائدة الاستمتاع بمختلف العروض العالمية والترفيهية المقدمة على مسارحها مجاناً مع تذاكر دخول القرية العالمية.

وإيذاناً بافتتاح موسمها الـ28 المرتقب، تستعد القرية العالمية لاستقبال ضيوفها اعتباراً من 18 الجاري ابتداءً من السادسة مساءً على أن يكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحفلات الغنائية قريباً.

مسرح الصغار

أعلنت القرية العالمية أن ضيوفها من الأطفال سيستمتعون بظهور شخصياتهم المحببة «الرحالة» و«بي جي ماسكس» و«بيتر رابيت» على خشبة مسرح الصغار، إذ سيتعاون «بيتر رابيت» و«ليلي بوبتيل» و«سكويرل ناتكين» في مغامرة شيقة لسرقة جائزة الفجل العملاقة ضمن قصة متجددة من حيث الحبكة والإنتاج، في حين ستحيي «غلوبال شو أكاديمي» حصرياً بمسرح الصغار عروضاً تفاعلية وورش عمل مخصصة للأطفال لإثراء تجاربهم فيها.

• 18 الجاري ينطلق الموسم الجديد للقرية العالمية.

• الألعاب النارية ستنير سماء الوجهة، وستنطلق شرارتها في تمام التاسعة مساء أيام الجمعة والسبت.