سكان اشتكوا من رائحة كريهة فكانت المفاجأة الصادمة

أعلنت الشرطة الأمريكية إنه تم العثور على ما لا يقل عن 115 جثة متحللة في منشأة تخزين تابعة لمشغل جنازة "أخضر" بعد أن أبلغ الجيران عن روائح كريهة تنبعث من الموقع الواقع في ريف جنوب كولورادو، واصفة ذلك بأنه “اكتشاف مثير للقلق”.

وكانت منشأة Return to Nature Funeral Home في بلدة بنروز الصغيرة غير مسجلة لدى الولاية عندما تحدث المالك جون هالفورد عبر الهاتف مع هيئة تنظيمية بالولاية في اليوم التالي للإبلاغ عن الروائح وفتحت الشرطة تحقيقًا. واعترف هالفورد بأنه كان لديه "مشكلة" في العقار، على الرغم من أن وثيقة مكتب الجنازات وتسجيل محارق كولورادو التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس لم تشرح ما يعنيه هالفورد بادعائه بالتحنيط أو كيف حاول إخفاء التخزين غير السليم للمتوفين.

ورفض المسؤولون وصف المشهد داخل المنشأة، فيما تجري جهود متعددة الوكالات لاستعادة الرفات والتعرف عليها في بنروز، وهي بلدة يسكنها حوالي 3000 شخص وتقع في الجبال غرب كولورادو سبرينغز.

وكانت رائحة كريهة فاسدة تنبعث من الجزء الخلفي من المبنى، حيث كانت النوافذ مكسورة. ووفقا للمعلومات قامت دار الجنازة بإجراء عمليات دفن "خضراء" دون مواد كيميائية تحنيط أو توابيت معدنية.

ولكن السكان المحليون قالوا إنهم اشتموا روائح كريهة حول المبنى لعدة أشهر، لكنهم لم يهتموا بها كثيرًا، على افتراض أن السبب هو حيوان ميت أو نظام صرف صحي.

وقال رئيس شرطة مقاطعة فريمونت ألين كوبر في مؤتمر صحافي "بدون تقديم الكثير من التفاصيل لتجنب المزيد من إيذاء هذه العائلات هناك، كان بيت الجنازة حيث تم تخزين الجثث بشكل غير صحيح مروعًا". وقال راندي كيلر، الطبيب الشرعي في مقاطعة فريمونت، إن بعض عمليات تحديد الهوية تتطلب أخذ بصمات الأصابع، والعثور على السجلات الطبية أو سجلات الأسنان والحمض النووي. وأضاف "قد يستغرق هذا عدة أشهر ، بينما نقوم بتحديد هوية كل متوفى، سيتم إخطار العائلات في أقرب وقت ممكن".

وطلب من أفراد الأسرة الذين استخدموا دار الجنازة الاتصال بالمحققين. وكانت الجثث داخل مبنى مساحته 230 متراً مربعاً، يشبه وأبعاد منزل عادي مكون من طابق واحد.

ورفضت السلطات تحديد ما إذا كان المبنى مجهزًا لتخزين الجثث بشكل صحيح. كما أنهم لم يكشفوا عن الحالة التي تم العثور فيها على الجثث أو كيفية تخزينها. وبموجب قانون كولورادو، يعد الدفن الأخضر قانونيًا، لكن قانون الولاية يتطلب أن يتم تبريد أي جثة لا يتم دفنها خلال 24 ساعة بشكل صحيح.