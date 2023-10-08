ألقى "نقودا مزيفة " على المتسوقين لحصد متابعين على أنستغرام

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل قام بإلقاء "نقود" ورقية على المتسوقين في مراكز تجارية وهو يرتدي زي شخصيات من البرنامج التلفزيوني الشهير Money Heist .

وزار المشتبه به مركزين للتسوق وقام بالوقوف على سيارة والده لإلقاء الأموال على المتفرجين مرتديا بدلة حمراء وقناع سلفادور دالي متشبها بشخصيات المحتالين في المسلسل الذي عرضته منصة Netflixمنذ سنوات.

ومع ذلك، بعد أن قبض عليه رجال الشرطة، كشفوا أن الأموال كانت عبارة عن أوراق نقدية مزورة، وأنه نفذ الحيلة لكسب المزيد من المتابعين لأنه نشط على إنستغرام.

وقام الرجل، الذي ذكرت الشرطة أن اسمه أجاي شارما، 28 عامًا، بزيارة مركزين للتسوق في جايبور، راجستان، الهند، في الأول من أكتوبر. وبعد انتشار مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت الشرطة تحقيقًا لتحديد هوية المخادع.

ونقل موقع "اندي" عن المتحدث باسم الشرطة جيان ياداف قوله إن شارما من سكان منطقة براتاب ناجار بالمدينة وأن “ التحقيقات الأولية أشارت إلى أن نية الرجل كانت إعادة تمثيل مشهد من مسلسل Money Heist. ، ولذا عندما انتشر الفيديو على نطاق واسع، بدأت الشرطة تحقيقا لتحديد مكان وجوده" وأضاف الناطق "لقد حددنا رقم تسجيل السيارة من الفيديو واستدعينا المتهم بعد ذلك. ويوم الثلاثاء (3 أكتوبر)، اعتقلناه".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة: “لقد استقل سيارة والده للوصول إلى مراكز التسوق. وادعى أن العملة التي ألقاها لم تكن حقيقية، بل "عملة ورقية(مزورة)".

وقال ياداف إنه تم حجز المشتبه به لانتهاكه قانون المركبات الآلية وزعزعة السلام. التحقيق مستمر.

وتم عرض Money Heist - الحائز على جائزة أفضل دراما في حفل توزيع جوائز Emmy الدولية - على Netflix من عام 2017 إلى عام 2021.