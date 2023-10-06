عادل إمام يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

نفى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، ما يتردد بشأن تدهور الحالة الصحية للزعيم، موضحًا أن شقيقه يقضي معظم وقته مع أولاده وأحفاده، وأن كل ما يتردد من أنباء خاصة بمرضه أو تدهور حالته الصحية هي فقط مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وقال عصام إمام: "الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحل الكلمات المتقاطعة وعايش حياته.. تلقيت اتصالات كثيرة للغاية من كل دول العالم آخر هذه الاتصالات من أستراليا بيطمنوا على صحته". كما نفى رامي إمام، ابن الزعيم، أيضًا ما تردد عن الحالة الصحية لوالده خلال تصريحات سابقة قال خلالها: "الزعيم صحته زي الفل، والحمد لله كويس ومش تعبان، وما فيش فيه أي حاجة وحشة نهائي، وبيطمنكم ما تقلقوش عليه".

وفي الوقت الذي يتساءل الكثير من محبي الزعيم عادل إمام عن صحته، احتفل حفيده الذي يحمل اسمه عادل رامي إمام، بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى فريدة أشرف؛ ليتداول الأصدقاء صورًا من حفل الخطوبة، والتي أُعجب بها الجمهور.

وعادل إمام هو الحفيد الأول للزعيم الذي لديه 8 أحفاد من أبنائه الثلاثة المخرج رامي إمام، والفنان محمد إمام، وسارة إمام التي تعد بعيدة عن الوسط الفني على عكس والدها وشقيقيها.

وأحفاد عادل إمام ثلاثة منهم أبناء المخرج رامي إمام من زوجته ياسمين وهم عادل ورُقية وعز الدين، وفتاتان هما ابنتا الفنان محمد إمام من زوجته نوران طلعت وهن قسمت وخديجة، وثلاث بنات من سارة إمام المتزوجة من أحمد مقبل وهن كاميليا وهالة وأمينة.

وفي لقاء سابق للزعيم قال إنه اعتاد رؤية أحفاده صباح كل يوم، مضيفا: «لاممهم كلهم معايا في القرية حواليا، كل يوم الصبح يجيلي الأحفاد. اليوم اللي مبشوفهمش فيه ميتحسبش من عمري».

وعادل إمام الحفيد الأكبر لعادل إمام ابن المخرج رامي إمام عادل درس في الجامعة الأمريكية وأخرج فيلما ضمن دراسته، وسبق وتحدث عن جده وأنه أول الداعمين له وأحب الفن من خلاله، حيث كان يذهب معه إلى مواقع التصوير. وهالة حفيدة الزعيم من ابنته سارة هي أول واحدة من الأحفاد التي ظهرت إعلاميا، وقالت وقتها أنها لا تفكر في التمثيل وتحب الرسم، وأكدت أن جدها أول مشجع لها ودائما يحب مشاهدة لوحاتها.