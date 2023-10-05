من فرط حبه بالسناجب قتل 80 صقراً دفاعاً عنها

اتُهم رجل من ولاية رود آيلاند بانتهاك قانون الطيور المهاجرة، بعد أن تبين أنه قتل عددا كبيرا من الصقور ذات الذيل الأحمر وصقور كوبر بسبب حبه بالسناجب.

ونقلت محطة "أي بي سي" عن المسؤولين في الولاية أنه في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2018 و18 أبريل 2021، استخدم روبرت فيريرا البالغ من العمر 64 عامًا من بورتسموث مسدسًا لإطلاق النار على الصقور في الفناء الخلفي لمنزله.

وقدرت السلطات أنه أطلق النار على ما يقدر بنحو 50 إلى 80 صقرًا، وذلك بحجة رغبته في حماية السناجب التي "تزور" ممتلكاته من تهديد الطيور المفترسة.

وفقًا لوثائق المحكمة، أفاد جيران فيريرا، في تواريخ مختلفة، أنهم سمعوا أصوات فرقعة من منزله ووجدوا ثمانية صقور مصابة أو مقتولة في ممتلكاته أو بالقرب منها.

ويحمي قانون معاهدة الطيور المهاجرة (MBTA) بعض الطيور، بما في ذلك الصقر ذو الذيل الأحمر وصقر كوبر، ويحظر صيد الطيور أو أسرها أو قتلها ما لم يتم الحصول على تصريح بذلك.

ويواجه فيريرا تهمة جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 15 ألف دولار.