سرقة مئات الغالونات من البنزين من محطات وقود أمريكية بالبلوتوث

قال ملاك محطات وقود أمريكية أن محتالين توصلوا لطريقة احتيال الكترونية على نظام ضخ البنزين بشكل يسمح بتهكير المضخات للإفلات بمئات الليترات من الوقود المجاني.

ووفقًا لتقرير بثته قناة FOX 2 التي يقع مقرها في ديترويت، تتضمن عملية الاحتيال استخدام اتصال Bluetooth الخاص بالهاتف الذكي لتجاوز نظام محطة الوقود، مما يسمح بإطلاق كميات هائلة من الوقود في مضخة معينة. وفي الآونة الأخيرة، أفيد أن أحد المتسللين أفلت من عملية ضخمة بسرقته ل 800 جالون (حوالي ثلاثة آلاف ليتر) من البنزين – بقيمة 3000 دولار تقريبًا – في محطة شل في ديترويت.

وقال مالك المحطة لقناة FOX 2: "إنهم يفتحون المضخة تلقائيًا"، مضيفًا أن المزيد من السائقين "يتعاونون معهم ويطلبون منهم القدوم إلى هنا" لاستخدام نفس المضخة المخترقة. وقال إن الأسوأ من ذلك كله هو أن موظفي المحطة لا يمكنهم فعل شيء سوى المشاهدة ومن ثم استدعاء رجال الشرطة بلا حول ولا قوة.

وقال المالك لقناة FOX 2: "" في كل مرة ندفع فيها المضخة الثالثة (المخترقة) إلى التوقف، لم تكن تستجيب. علينا أن نغلق المضخات بالكامل."

ولا يزال من غير الواضح كيف تمكن المتسللون من تجاوز المضخات.

وقال جاستن هيرن، المتحدث باسم إدارة شرطة ديترويت، لصحيفة ديترويت نيوز: "لا نعرف نوع الجهاز الذي تم استخدامه، لكننا نعلم أنه كان جهازًا إلكترونيًا".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق محطة وقود لتوزيع البنزين مجانًا. فمع وصول أسعار الوقود إلى مستويات قياسية العام الماضي في الولايات المتحدة، تم القبض على 22 شخصًا بين مارس ويوليو 2022 فقط يقومون بالاحتيال على المحطات، كما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في ذلك الوقت.

على الرغم من أنه من غير المعروف الجهاز المحدد الذي تم استخدامه في هذا الاختراق الأخير، إلا أن الأدوات التي يمكن شراؤها بسهولة غمرت الإنترنت، مما يسمح عمليًا لأي شخص بالتحايل بسهولة على أنظمة الدفع الخاصة بمضخات الوقود.

وتستغل بعض هذه الأجهزة خيارات التحكم عن بعد التي يستخدمها أصحاب المحطات ومفتشو الوقود.

وتبحث السلطات الآن عن لص ديترويت، الذي تم التعرف عليه في لقطات المراقبة - ولكن بالنظر إلى كمية البنزين التي هرب بها، فمن المحتمل أن يكون قطع مسافة طويلة وأصبح بعيدا جدا الآن.