ذهب لحضور مباراة برفقة أغرب صديق

تفاجأ المشجعون في لعبة بيسبول أمريكي برؤية تمساح مقيد بحبل قيادة يظهر قبل بدء المباراة بقليل في فيلادلفيا فيليز مع مالكه.

وادعى مالك التمساح واسمه جوي هيني إنه جاء و"حيوانه وصديقه الأليف" للقاء اللاعبين في زيارة مرتبة من وقت سابق.

واصطحب هيني تمساحه إلى مقر إقامة فريق فيلادلفيا فيليز قبل مباراتهم ضد بيتسبرغ يوم الأربعاء، مما أثار دهشة المتفرجين وذعرهم أيضا.

وكان صاحب التمساح روج لتمساحه المسمى "والي غيتور" على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتباره "حيوان دعم عاطفي"، حيث غالبا ما نشر صور لهما وهو يعانق تمساحه أو يقبله، الأمر الذي لقي اهتمام بضعة آلاف من المتابعين.

وفي حديثه إلى محطة "سكاي نيوز"، قال هيني إنهما لم يذهبا لمشاهدة المباراة ولكن كان من المقرر أن يلتقيا باللاعبين - ولكن بحلول وقت وصولهم، كان الفريق مشغولاً بالإحماء.

ولكن حقيقة الأمر أن الشرطة منعت الرجل من الاقتراب، حيث تسمح القوانين بالحيوانات الداعمة نفسيا ولكن من أصناف محددة ك " الكلاب المرشدة أو حيوانات الخدمة أو حيوانات الخدمة في التدريب. ويحظر استخدام جميع الحيوانات الأخرى" وفقا لما أذاعه أحد المواقع الرسمية المختصة.

ويقتني هيلي تمساحه منذ عام 2015 بعدما قام باصطياده في فلوريدا واحتفظ به. ويبلغ طول الحيوان غير الأليف أكثر من متر بقيل.