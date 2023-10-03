«أصدقاء مرضى السرطان».. 90 فعالية وفحوص مجانية في أرجاء الإمارات

أعلنت جمعية «أصدقاء مرضى السرطان» عن إطلاق حملة «أكتوبر الوردي» التي تتضمن برنامجاً متكاملاً من الفعاليات يشتمل على أكثر من 90 فعالية متنوعة، تنفذه مبادرة «القافلة الوردية» التابعة لها طوال شهر أكتوبر المقبل، بهدف رفع الوعي المجتمعي بين جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بمختلف أعمارهم وجنسياتهم، حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه.

ويتضمن البرنامج فحوصاً مجانية وأنشطة تثقيفية تقام في مختلف إمارات الدولة، وتتوزع على مواعيد وتواريخ متعددة، لتتيح الفرصة أمام جميع النساء والشابات من المواطنات والمقيمات وحتى الزائرات لدولة الإمارات، للاستفادة من خدماتها الطبية، وحملاتها التوعوية، حيث تتضمن برامجها تقديم فحوص سريرية وإشعاعية (الماموغرام) في عيادات طبية متنقلة إلى جانب الجلسات الإرشادية لخطوات الكشف وأهميته والإجراءات الصحية اللازمة لكل فئة عمريّة مستهدفة.

وتقدم عيادة «القافلة الوردية» المتنقلة فحوص الـ«ماموغرام» مجاناً لجميع النساء المقيمات في دولة الإمارات من غير الحوامل والمرضعات بعمر 40 عاماً فأكثر ممن لا يعانين أي أعراض مرضية، أو سبق لهن إجراء فحص ماموغرام خلال العامين الماضيين. وتستقبل «العيادة المصغرة» جميع النساء والشابات من المواطنات والمقيمات وحتى الزائرات لدولة الإمارات من الفئة العمرية 20 عاماً وأكثر دون استثناء.

وقالت مدير «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» عائشة الملا: «إن اكتشاف سرطان الثدي في مراحل مبكرة يوفر خيارات أكثر فاعلية للعلاج ويسهم في إنقاذ حياة المرضى، وهذه هي الرسالة التي تعمل (القافلة الوردية) على نشرها منذ انطلاقها قبل 12 عاماً، وترددها في كل المناسبات لتوعية المجتمع في دولة الإمارات».