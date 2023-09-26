وضعت رضيعها في الثلاجة لترى إن كان والده يحبه أم لا!

أوقفت الشرطة امرأة بعدما أوهمت زوجها بإغراق طفلها ووضعه في الثلاجة بغرض «اختباره»، ومعرفة ما إذا كان مهتماً أم لا!

وقالت صحيفة «مترو» إن الشرطة استجابت لمكالمات تفيد بأن طفلاً قد وضع في الثلاجة بعد محاولات إغراقه بالماء الجاري في شقة في جريشام بولاية أوريغون.

وعندما وصل الضباط للمنزل قالوا إنهم سعموا المرأة التي تدعى شارداي ماكدونالد (30 عاماً) تصرخ في والد الطفل قائلة: «أنا على وشك أن أظهر لك سريعاً أنك لا تريده (أي الطفل)» ولكن حين فتحت الباب للشرطة كانت المرأة تحمل الطفل وقد غطته ببطانية.

وأظهر والد الصبي في وقت لاحق لرجال الشرطة مكالمة فيديو أجراها مع ماكدونالد التي حملت ابنهما من ملابسه وبدا أنها تقوم بإيهامه بالغرق.

وبدا أن الطفل يحبس أنفاسه بينما يسيل الماء من أنفه ووجهه، بحسب ضابط شرطة، قبل أن تحاول وضعه في الثلاجة.

وقبض على الأم، وأخبرت رجال الشرطة أنها آسفة على تصرفاتها وفعلت ذلك لمعرفة ما إذا كان الأب «قد اهتم على الإطلاق».

وقالت إنها اعتقدت أن الإيهام بالغرق على طفلها سيدفعه إلى العودة.

واستشار رجال شرطة الولاية طبيب أطفال شاهد صور الحادثة، وقال إن الصبي لم يكن قادراً على التنفس من أنفه بسبب المياه الجارية، وأنه قد يواجه مضاعفات تهدد حياته.

وحُكم على ماكدونالد بالسجن 30 يوماً بتهمة سوء المعاملة الجنائية والتلاعب بشاهد وسرقة الهوية.

ومن المقرر إطلاق سراحها في السادس من أكتوبر، وفقًا لسجلات مركز احتجاز مقاطعة مولتنوماه. ولم يتضح ما حالة الطفل، وما إذا كان مع والده.