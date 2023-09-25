مطعم أميركي يقدم شطيرة لحم بالجبن في حماية مسلحة

اضطر مطعم أميركي للحصول على حراس مسلحين بالأسلحة الرشاشة لحماية زبائنه حينما يغادرونه أو يدخلونه بسبب ارتفاع نسب الجريمة والسلب في غرب فيلادلفيا (الولايات المتحدة).

ونقلت محطة «أي بي سي» عن زبائن مطعم Steaks & Hoagies شعورهم بالسعادة وهم ينتظرون دورهم حول المبنى، وتحيط بهم عناصر أمن خاص مسلحة بنادق رشاشة.

وقال الزبون ويليام كينج وهو ينتظر دوره: «في رأيي، إنها أفضل شريحة لحم بالجبن في المدينة».

وشرح المالك المشارك كورتيز جونسون سبب لجوئه لهذا الخيار قائلاً: «لقد تصاعدت أعمال العنف. إنها ترتفع وتنخفض. أنت تريد أن يشعر الناس بالأمن والأمان. لذلك عندما يخرجون ويأكلون، لا داعي للقلق بشأن أي نوع من الأذى».

من جهته، قال المدير المالي لشركة الحماية شاول لاندرز، إن «عمل الحراس متركز على حماية الزبائن من المتطفلين، لاسيما وهم ينتظرون في الطابور للدخول».

ويأمل أصحاب المطعم أن يساهم وجود الحراس المسلحين في منع وقوع الجرائم، إذ يأتي الحراس من خلفية عسكرية ومن عملاء الشرطة المسرّحين.

وليست هذه المرة الأولى التي تستأجر أعمال تجارية حراساً مسلحين، اذ سبق أن استأجرت محطات وقود كاركو في شمال فيلادلفيا حراساً أيضاً.

وأكد لاندرز: «إذا كنت تريد تأمين عملك وتريد التأكد من سلامة الجميع، فعليك إنفاق هذه الأموال الإضافية».

ورحب الزبائن بالخدمة في ظل الأوضاع الأمنية السيئة، إذ علق أحدهم خارج المطعم: «السلامة والطعام الجيد يعدان دائماً ميزة إضافية».

بينما قال زبون آخر يدعى ماريو «أنا لست من أشد المعجبين بالبنادق، لكني أتفهم ذلك».

لكن البعض يعتقد أن هذا يتسم ببعض المبالغة واصفين المشهد بـ«المثير للقلق»، معتبرين أن «التجول بمسدس رشاش، ليس مناسباً للعائلة».