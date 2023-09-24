«.Tiffany & Co» تفتتح مقهى «بلو بوكس كافيه» في دبي

أعلنت علامة .Tiffany & Co عن افتتاح مقهى «بلو بوكس كافيه» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع مجموعة ريكاس للضيافة، وذلك في متجر العلامة الرئيس في دبي مول.

وتحاكي الديكورات الداخلية أجواء مقهى «بلو بوكس كافيه» في متجر العلامة الرئيس «ذا لاندمارك» في جادة «فيفث أفينيو». ويتميز المقهى الجديد بمساحة مريحة تضم 38 مقعداً وأرضية فريدة مزينة بتفاصيل من الألوان الحيوية، كما تتألق منطقة تناول الطعام بقطعة فنية مصممة من مجموعة صناديق تيفاني المعلقة فوق مقاعد الفينيل الأنيقة، وتتزين الجدران الرخامية بتدرجات لون ®Tiffany Blue الأزرق والمميز للعلامة ليضفي لمسة من الفخامة على الديكور.

ويقدم مقهى «بلو بوكس كافيه» أشهى الأطباق الموسمية من مطبخ نيويورك الكلاسيكي، مع لمسات مستوحاة من أسلوب الطهو الفرنسي. وتوفر قائمة الطعام ثلاث تجارب فاخرة ومبتكرة بالتعاون مع مجموعة ريكاس للضيافة وبإلهام من إرث .Tiffany & Co العريق في مدينة نيويورك، بما فيها تجربة فطور في تيفاني المميزة بأسلوب التقديم الأنيق وتجربة الشاي في تيفاني للاستمتاع بالأجواء الهادئة ما بعد الظهيرة، بالإضافة إلى خيارات الطعام الفاخرة مع لمسات مستوحاة من رقي المطبخ الفرنسي والمتاحة على مدار اليوم وسط أجواء من الراحة والفخامة.

ويشكل المقهى إضافة جديدة إلى تشكيلة المطاعم والمقاهي الحائزة جوائز والتابعة لمجموعة ريكاس للضيافة في الإمارات.