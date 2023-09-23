مصريون يتبرّكون ببقرة صغيرة حامل .. قبل أن يحسم الأطباء قصتها

أثارت بقرة صغيرة وصفها البعض في مصر بـ"المعجزة"، الجدل على مواقع التواصل، حتى حسم الأطباء البيطريون الأمر .

فقد فوجئ الأهالي في عزبة الفاسولة التابعة لقرية أريمون بمركز المحمودية محافظة البحيرة شمال البلاد، ببقرة صغيرة عمرها 4 شهور تحمل في بطنها عجلا صغيرا عمره أكثر من 8 شهور، لذا وصفوها بالمعجزة وأخذوا يتبرَّكون بها.

وقال زهران الزواوي صاحب البقرة الصغيرة إنه يمتلك مزرعة ماشية، وفوجئ بالحالة التي عليها البقرة، ولذلك عرضها على أطباء بيطريين، حيث أكدوا أنها تحمل في بطنها عجلا صغيرا، وقارب موعد ولادتها، وتحتاج لتدخل جراحي لأن عظامها الطبيعة لم تكتمل.

لكنه سرعان ما حسم أساتذة كلية الطب البيطرى بجامعة دمنهور القصة وكشفوا حقيقة البقرة.

وقال أطباء الجامعة إنهم تلقوا ما يفيد اكتشاف أحد الفلاحين بقرة أنثى فى مرحلة الفطام لم يتجاوز عمرها الأربعة أشهر ونصف وادعى أنها عشار ٩ أشهر وظهرت عليها علامات اقتراب الولادة.

وأكد الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري بالجامعة عدم صحة ادعاء صاحب البقرة بأنها عشار، حيث تبين من خلال الفحص بأنها غير مكتملة البلوغ، وأن الورم الظاهر فى منطقة الضرع عبارة عن ورم نتج عن حدوث فتاق بسبب ضعف فى عضلات البطن فى هذه المنطقة، مؤكدا أن هذا ما أدى إلى نزول الأحشاء الداخلية فى منطقة الضرع واتساع الفتاق بقطر يتراوح ما بين 15 إلى 20 سم تقريبا.

وأكد حسب "العربية.نت" أن ادعاء حملها يتنافى مع الحقائق العلمية التي تؤكد أن إناث الأبقار تصل إلى البلوغ عند عمر 12 شهرا وفترة الحمل تكون 9 أشهر ونصف الشهر.