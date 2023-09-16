اعتقدت أنها حبة فيتامين .. امريكية تبتلع سماعة ايربود عن طريق الخطأ

في حادثة غريبة، ابتلعت امرأة أمريكية سماعة ايربود عن طريق الخطأ، معتقدة أنها تتناول حبة فيتامين، أثناء انشغالها بالحديث مع أحد الأصدقاء.

وابتسمت تانا باركر، 52 عامًا، في مقطع فيديو نُشر على TikTok وهي تتذكر صدمة اللحظة التي اكتشفت فيها أنها ابتلعت سماعات زوجها بينما كانت تسير ، وفي اليد الآخرى حبوب الفيتامين التي اعتادت تناولها.

وسرعان ما أثار الفيديو ضجة كبيرة على تيك توك، حيث تحدثت تانا عن لحظة ابتلاعها للسماعة، وكانت منشغلة بالدردشة مع الأصدقاء وتشتت انتباهها، فأخذت بدلا من ذلك السماعات الباهظة الثمن، بدلا عن المكملات الغذائية.

وفي المقطع، الذي تمت مشاهدته حوالي 2.7 مليون مرة، قالت إنها كانت منهمكة في الحديث والمشي لدرجة أنها فقدت التركيز وابتلعت السماعة بدلاً من الفيتامينات. ووصفت كيف شعرت بعدم الارتياح الشديد عند ابتلاع حبة فيتامين لدرجة أنها اضطرت إلى شرب الكثير من الماء، ولكن عندما علمت بالكارثة اتصلت بالعديد من الأطباء والأصدقاء الذين أكدوا لها أنه ليس من الضروري التدخل الجراحي.

وبينما أعربت عن خجلها مما حدث، أكدت أنه لم يكن أمامها خيار سوى اتباع نصائح الأطباء والأصدقاء وانتظار خروج السماعة بشكل طبيعي.