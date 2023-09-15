بيع أشهر سترة للأميرة ديانا بأكثر من مليون دولار

بيعت سترة شهيرة خاصة بالأميرة ديانا مقابل 1.14 مليون دولار، في مزاد أقامته دار "سوثبي" في نيويورك.

وتتميز السترة بتصميمها الفريد، إذ تضم خروفا أسود بين صفوف من الخراف البيضاء على خلفية حمراء، واشتهرت الأميرة الراحلة بارتدائها في مباراة بولو في يونيو 1981، بعد وقت قصير من خطبتها على الأمير تشارلز، الملك حاليا.

وافتتحت المزايدة على السترة في 31 أغسطس الماضي، وظل العرض الأعلى أقل من 200 ألف دولار حتى الدقائق الأخيرة للمزاد

ولم تكشف عن هوية الفائز بشراء السترة.