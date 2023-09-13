رحيل مبدع «كوبرا».. رسام المانغا بويتشي تيراساوا

توفي رسام شرائط المانغا المصورة الياباني بويتشي تيراساوا الذي اشتُهر بعمل الخيال العلمي «كوبرا»، وبكونه رائداً في إنشاء المانغا على أجهزة الكمبيوتر، عن عمر يناهز 68 عاماً، بسبب احتشاء عضلة القلب، كما أعلن الاستوديو الخاص به، أول من أمس.

وأوضحت شركته الإنتاجية «تيراساوا بروداكشن» عبر حسابها على شبكة «إكس» الاجتماعية، أنه فارق الحياة الجمعة الماضي. وكتبت: «على الرغم من خضوعه لثلاث عمليات جراحية لأورام المخ، عاش بويتشي تيراساوا بحيوية كوبرا نفسه، لكن يبدو أنه هذه المرة أُخِذَ على حين غرة».

وكان بويتشي تيراساوا المولود عام 1955 في جزيرة هوكايدو الشمالية، بدأ مسيرته بالمانغا من نوع شوجو المخصص للفتيات والمراهقات، قبل أن ينتقل إلى طوكيو عام 1976 للدراسة مع أوسامو تيزوكا الذي يعد رائد المانغا الحديثة.

وبدأت رواياته الأكثر شهرة «كوبرا» تُنشر منذ عام 1978 في مجلة «شونن جامب» الأسبوعية، وتتناول مغامراً فضائياً تُخفي ذراعه اليسرى بندقية «سايكو غان».

وجعل تيراساوا الشغوف بالسينما بطل رواياته الذي يتجول في المجرّة بملامح الممثل الفرنسي جان بول بلموندو.

وبيعت من «كوبرا» نحو 50 مليون نسخة في كل أنحاء العالم، وفقاً لموقع «مانغازنكان» المتخصص، واقتُبست منها رسوم متحركة وفيلم تحريكي.

وفي مطلع ثمانينات القرن الـ20، شرع تيراساوا في إنشاء أعمال على أجهزة الكمبيوتر، ومن أبرزها «ذي بلاك نايت بات» (1985)، ثم في عام 1992 «تاكيرو» الذي يعتبر أول مانغا في العالم يُعدّ بالكامل على أجهزة الكمبيوتر.