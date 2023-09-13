أزمة بسبب اختيار ملكة جمال مهاجرة في ترينيداد وتوباغو

فازت مهاجرة فنزويلية مساء الأحد الماضي في بورت أوف سبين، بمسابقة «غراند» ترينيداد وتوباغو، وهو أرخبيل صغير يتحدث سكانه الإنجليزية يقع قبالة سواحل فنزويلا، وتثير فيه الهجرة من الدولة المجاورة العملاقة نقاشات سياسية.

وستتولى ميليدي ماتيرانو (29 عاماً) ذات الشعر الأشقر الطويل التي جسّدت «باربي» في الحملة الإعلانية المحلية للفيلم الأميركي، تمثيل ترينيداد وتوباغو في مسابقة ملكة جمال «غراند» الدولية في أكتوبر المقبل بفيتنام.

واستعانت ماتيرانو - التي تعيش في دييغو مارتن شمال غرب ترينيداد وتوباغو منذ ست سنوات - بمترجم خلال فقرة الأسئلة والأجوبة في المسابقة، لكن مديرة أعمالها تشاريس بارسونز أكدت لوكالة «فرانس برس» أنها «تتحدث الإنجليزية بشكل ممتاز».

وأوضحت أن قواعد المسابقة التي أقيمت للمرة الأولى في تايلاند لا تمنعها من تمثيل ترينيداد وتوباغو، إذ إن مسابقة «غراند» الدولية لملكات الجمال ترغب في تسليط الضوء على «المرأة العصرية التي يجب أن تكون جميلة وماهرة وذكية، حتى تكون أيقونة للنساء حولها».

وأثار انتخاب الشابة الفنزويلية ملكة جمال «غراند» لترينيداد وتوباغو، نقاشات عدة على شبكات التواصل الاجتماعي في الأرخبيل.

ورأى أحد المستخدمين في تعليق على «فيس بوك»، أن «اختيار أجنبية لتمثّل بلداً فيه كثيرات من النساء الجميلات» ينمّ عن «قلة احترام».

وانتقد آخر «التمييز على أساس لون البشرة»، ملاحظاً أن للفائزة «بشرة فاتحة وشعراً أملس».

وتُظهر الإحصاءات الرسمية إلى أن ثمة نحو 60 ألف مهاجر فنزويلي في ترينيداد وتوباغو الصغيرة البالغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، في حين تشير تقديرات السياسيين والمنظمات غير الحكومية إلى ما بين 100 و120 ألفاً.

وهاجر معظم هؤلاء منذ عام 2013 بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها فنزويلا. ووفقاً للأمم المتحدة، غادر نحو سبعة ملايين فنزويلي بلدهم من أصل إجمالي السكان البالغ 30 مليوناً.

• ميليدي ذات الشعر الأشقر الطويل ستمثل ترينيداد وتوباغو في مسابقة ملكة جمال «غراند» بفيتنام.