وسط تكتم شديد.. «كابتن أميركا» يتزوج ألبا بابتيستا

ذكرت تقارير أمس أن الممثل الأميركي كريس إيفانز (42 عاماً) الذي يشتهر بأداء شخصية «كابتن أميركا» تزوج صديقته الممثلة البرتغالية ألبا بابتيستا (26 عاماً) مطلع الأسبوع الجاري.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن مصدر القول إنه تم فرض إجراءات السرية على مراسم الحفل، حيث طُلب من المدعوين التوقيع على اتفاق بعدم التحدث عن فعاليات الحفل، كما صودرت هواتفهم المحمولة.

وحضر حفل الزفاف الممثلون روبرت داوني جونيور وكريس هيمسورث وجيرمي راينر وآخرون.

وكان إيفانز قد أكد علاقته ببابتيستا في يناير الماضي عندما نشر مقطع فيديو لهما.

وذكرت مصادر إعلامية أخرى أن الحفل تم السبت الماضي في حفل بماساتشوستس في منزل الزوجين. وكان النجم الأميركي قد صرح في حوار سابق مع مجلة بيبول أنه بالفعل يرغب في تكوين بيت، وزوجة، وأطفال، وبناء، مضيفاً «أحب فكرة التقاليد والاحتفالات، لقد كان لدي الكثير من ذلك في حياتي.. لا أستطيع التفكير في أي شيء أفضل».