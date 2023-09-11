موانئ دبي العالمية شريكاً استراتيجياً لمنتدى الإعلام العربي

كشف نادي دبي للصحافة، في إطار استعداداته النهائية لعقد الدورة 21 لمنتدى الإعلام العربي، عن تعاونه مع موانئ دبي العالمية كشريك استراتيجي للحدث الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة العربية، والذي سينظم هذا العام بحضور ومشاركة أكثر من 3000 شخصية من الساسة والمسؤولين وصُنّاع القرار ونخبة من رموز العمل الإعلامي وقياداته على المستويين العربي والعالمي، إلى جانب ممثلي كبرى المؤسسات الإعلامية وأبرز الإعلاميين والكُتّاب والصحافيين في المنطقة والعالم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم: «تحول منتدى الإعلام العربي إلى معلم بارز من معالم المشهد الإعلامي في المنطقة العربية، بما يمثله من قيمة كحدث يجمع أهم وأبرز المعنيين بهذا القطاع من مُفكرين وكُتّاب ومثقفين وقيادات إعلامية عربية وعالمية، تأكيداً على دور دبي ودولة الإمارات عموماً في تفعيل الحوار البناء في كل المجالات، فمنذ دورته الأولى في عام 2001، تطور المنتدى بشكل لافت من حيث الحجم والقضايا المؤثرة التي يطرحها ليصبح منصة استراتيجية للحوار الإعلامي وتبادل المعرفة، وفي هذا السياق يبرز المنتدى - كحدث إقليمي ينطلق من دبي - مسارات تنموية عدة تعكس حجم أعمال (دي بي ورلد) العابرة للحدود، والتي تفتح أيضاً قنوات ذات إمكانات غير محدودة من خلال الحلول اللوجستية الذكية».

وأضاف: «يسعدنا أن نشارك من جديد مع نادي دبي للصحافة كشريك استراتيجي للمنتدى، ونتطلع إلى مشاركة تجربتنا مع مختلف الإعلاميين في الوطن العربي، والتأكيد على مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم للتجارة والابتكار، كما نتطلع إلى مشاركة الأفكار حول مساهماتنا في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومناقشة عدد من أهم الفرص الرئيسة في قطاع الخدمات اللوجستية وما قد ينتظره من تحديات خلال العقد المقبل».

من جهتها، أثنت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، على النموذج المُلهِم الذي تحرص موانئ دبي العالمية على تقديمه كمؤسسة وطنية تمتد أعمالها لتغطي مواقع مختلفة في قارات العالم الست، وتعي قيمة الإعلام وأثره في المجتمع على كل المستويات بما في ذلك حركة الاقتصاد والتجارة، وتبادر إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع شديد القرب من الناس والتأثير في حياتهم، إذ يتجلى وعي موانئ دبي العالمية في حرصها على أن تكون في مقدمة داعمي منتدى الإعلام العربي كالشريك الاستراتيجي للحدث، بما لهذه الشراكة من دلالات وأثر كبير في إنجاح أهدافه.

وقالت المري: «دبي تعمل بمعايير المستقبل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظر إلى قطاع الإعلام على أنه إحدى نوافذ العبور إلى المستقبل. ولاشك أن وعي مؤسساتنا الوطنية بقيمة وتأثير هذا القطاع، وما يتبعه من جهود لدعم تطويره، يفتح آفاقاً جديدة للنهوض بقدرات الإعلام العربي وتمكينه من مواكبة التحولات الإعلامية الناشئة في العالم».

«مستقبل الإعلام العربي»

ينظم منتدى الإعلام العربي على مدار ثلاثة أيام: 25 الجاري وهو اليوم التمهيدي للمنتدى ويقام بتنظيم من مجلس دبي للإعلام بدعوات خاصة، و26 و27 الجاري بمدينة جميرا تحت شعار «مستقبل الإعلام العربي».