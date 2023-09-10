لا تنتظر يوم الثلاثاء.. وتعرَّف هنا على أهم ملامح وألوان "آيفون 15"

ينتظر عشاق الهاتف الشهير يوم الثلاثاء بفارغ الصبر حيث ستكشف شركة "ابل" عن سلسلة iPhone 15، فيما تسربت بعض ملامح الهاتف الجديد وألوانه.

وأوضحت التسريبات المصورة للنماذج الأولية لهواتف iPhone 15 الألوان المقدمة من ابل لهذه الإصدارات، وأيضاً أبعاد هواتف الأيفون المرتقبة.

وكشفت التسريبات التي نشرت عبر Apple Insider عن تغييرات التصميم المقدمة من ابل في هواتف iPhone 15.

حيث من المقرر أن يتوفر هاتف iPhone 15 بألوان الأبيض والأسود إلى جانب ألوان الأصفر والوردي والأحمر والأزرق، على أن يتميز الهاتف بتصميم من الألومنيوم، كما تكشف التسريبات المصورة عن موقع زر التبديل في إطار الهاتف.

كما يضم الهاتف فتحة لشريحة SIM للنموذج الخاص بالأسواق العالمية من الهاتف، ومن المتوقع أن تغيب هذه الفتحة في نماذج الهاتف المخصصة لسوق الولايات المتحدة وكندا.

وتؤكد النماذج المعدنية الأولية على أن جميع إصدارات ابل من سلسلة iPhone 15 تأتي بنظام Dynamic Island وفتحة للكاميرة الأمامية والتي تستبدل نتوء الشاشة.

من جانب أخر يأتي هاتف iPhone 15 Pro بألوان الفضي والأسود مع لون hero جديد ورمادي، واللون الأزرق، كما يظهر الهاتف بتصميم لامع في الإطارات الجانبية، ومن المقرر أن يتميز الهاتف بتصميم من التيتانيوم.

ويعد زر الأكشن من بين أبرز التغييرات التي تقدم من ابل في إصدار Pro، حيث يأتي بنفس حجم زر التبديل إلا أن الزر الجديد يتميز بتصميم أبرز، ويدعم نفس التجربة المميزة لزر الأكشن في ساعة Apple Watch Ultra الذكية.

ومن المقرر أن يدعم زر الأكشن تنفيذ عدد 9 من الإجراءات، والتي تشمل كتم الصوتيات، ودعم الوصول إلى جانب الإختصارات والكاميرة والمصباح اليدوي، وأيضاً المكبر الصوتي، والترجمة والملاحظات الصوتية.

أيضاً يضم الهاتف منفذ USB C في الجزء السفلي، ومن المقرر أن تدعم إصدارات Pro معايير Thunderbolt، بينما تتميز الإصدارات الرئيسية بمعايير USB 2.0.