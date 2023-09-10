فنانون عرب ينعون ضحايا الزلزال: "‏اللهمّ الطف بأهلنا في المغرب"

حرص عدد من نجوم الفن العرب على تقديم التعازي والدعم والمساندة للشعب المغربي بعد وقوع الزلزال الكبير الجمعة، وعبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي كتب النجوم دعاءهم الى الله بحفظ شعب المغرب، وأن تمر هذه المحنة على خير وسلام.

وكتب محمد هنيدي داعيا لأهالي الضحايا بالصبر وبالشفاء لكل المصابين: وقال "ربنا يحفظ أهلنا في المغرب من كل شر ويرحم ويصبر أهالي الضحايا يارب ويشفي كل مصاب".

وكتبت الفنانة هند صبري عبر حسابها على (إكس): "ننعى بكلّ أسى ضحايا الزلزال الذي فجع المملكة المغربية الشقيقة .. تعازينا الحارّة و دعمنا الكامل للشعب المغربي في هذه المحنة".

وأيضا كتب الفنان رامي عياش: "قلوبنا تنزف على أهلنا الذين فقدوا أحباءهم في زلزال مراكش. نصلي لأرواح الضحايا وندعي بالشفاء العاجل للمصابين. نتمنى أن يجد الشعب المغربي الحبيب التضامن والقوة في هذا الوقت الصعب".

وكتبت هيفاء وهبي داعية الله أن يحفظ المغرب وشعبها: "اللهم أسألك اللطف بأهل المغرب ومواطنيها المتضررين من زلزال مدينة مراكش. الله يرحم الضحايا ويشفي كل مصاب".

ونشرت الفنانة أحلام صورة لعلم المغرب عبر حسابها على انستغرام وكتبت: "‏اللهمّ الطف بأهلنا في المغرب وآمن روعاتهم وأجبر مصابهم، ‏اللهم اشملهم برحمتك وعفوك وأمنك".