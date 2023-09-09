حديقة الحيوانات بالعين تنتظر زائرها «رقم 10 مليون»

تترقب حديقة الحيوانات بالعين قريباً وصول الزائر «رقم 10 مليون»، والذي سيتوج بزيارته إنجازات الحديقة ونجاحها في دعم السياحة البيئية وثقافة صون الطبيعة التي استمرت في استقطاب جماهير كبيرة من مختلف شرائح المجتمع.

وسيحظى الزائر الذي سيحمل ذلك الرقم بعضوية سنوية تخوله الدخول مجاناً إلى الحديقة ومرافقها والاستمتاع بالتجارب والخدمات والمغامرات المتجددة التي تنظمها.

وقال مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، غانم مبارك الهاجري: «يسعدنا أن نستقبل زائرنا (رقم 10 مليون) والذي نكلل بحضوره مسيرة سنوات من الجهد والعمل الدؤوب في تقديم تجارب وخدمات هدفنا من خلالها إلى دعم السياحة البيئية على أرقى المستويات الثقافية والترفيهية، ونعمل مع شركائنا لتقديم المزيد في المستقبل القريب لجعل حديقتنا الوجهة السياحية العائلية الأولى على مستوى المنطقة».

وأعرب الهاجري، عن شكره وتقديره لزوار حديقة الحيوانات بالعين، مؤكداً أنها لم تكن لتصل إلى هذا الرقم لولا زوارها الذين كانوا دائماً داعماً قوياً لمسيرة الاستدامة وصون الطبيعة، وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.