10 ميزات وتحديثات بانتظار عشاق الـ "آيفون".. سيتم الكشف عنها يوم الثلاثاء

4 أيام فقط تفصلنا عن مؤتمر آبل السنوي الذي سيقام الساعة 8 مساءً بتوقيت دبي، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيكون الحدث الكبير مخصصاً للأجهزة، ومن المحتمل أيضاً أن يكون هناك كشف مهم آخر خلال هذا الحدث، وهو تاريخ إصدار نظام iOS 17، الذي سيحتوي على تحديثات هامة.

وسيعقد المؤتمر الذي يترقبه كافة عشاق آبل، تحت عنوان Wanderlust "استكشف العجائب"، في مقر الشركة الرئيسي Apple Park بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقد أورد موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني، أهم الميزات والتحديثات التي سينطوي عليها نظام آيفون الجديد، وجاءت كالتالي:

- طريقة جديدة لمشاركة معلومات الاتصال: تتيح لك ميزة نيم دروب الجديدة مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك مع الآخرين بمجرد الجمع بين جهازي آيفون.

- ملصقات لإنشاء جهات الاتصال على آيفون: وتعمل ملصقات جهات الاتصال على إنشاء تمثيل مرئي لجهات الاتصال الخاصة بك، مما يسهل التعرف عليها وتتبع معلومات الاتصال الخاصة بها.

- ميزة جديدة للرسائل: تتيح ميزة تشيك لمستخدمي آيفون إخطار أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بأنه وصل إلى وجهته بأمان، وذلك بعد أن يبدأ المستخدم تسجيل الوصول، سيتم إخطار صديقه أو أحد أفراد أسرته تلقائياً بمجرد وصوله إلى وجهته.

- تحديثات إيربود: وأما ميزة أدابتيف أوديو فهي ميزة تستخدم ميكروفون آيفون لضبط إخراج الصوت للتعويض عن ضجيج الخلفية.

- تحويل الآيفون إلى شاشة ذكية: أتاحت آبل وضع جديد وهو ستاند باي والذي يحول آيفون إلى شاشة ذكية طالما تم الاحتفاظ به على حامل شحن ماغسيف أو Qi، ويمكن للمستخدمين إضافة عناصر واجهة المستخدم والحصول على معلومات مفيدة بسرعة.

- تدوين الأفكار: وتتيح لك هذه الميزة تتبع الحالة المزاجية وتدوين اليوميات في تطبيق هيلث تتبع حالتك المزاجية والاحتفاظ بمجلة لأفكارك ومشاعرك.

- تحديث مهم لمستخدمي إير تاغ 7: ميزة مشاركة إير تاغز تتيح لك مشاركة موقع إير تاغ الخاص بك مع أشخاص آخرين، مما يسهل العثور على العناصر المفقودة.

- ميزات جديدة لآبل ميوزيك: وأما ميزة قوائم التشغيل التعاونية تجعل الاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء أسهل من أي وقت مضى.

- ميزات الأمان والخصوصية: يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور بشكل أسهل وأكثر أماناً، مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة، حيث يمكن لكل فرد في المجموعة إضافة كلمات المرور وتعديلها لإبقائها محدثة.

- تحسينات على التصحيح التلقائي: كذلك سيتلقى مستخدمو آبل توصيات نصية تنبؤية مضمنة أثناء الكتابة، لذا فإن إضافة كلمات كاملة أو إكمال الجمل أمر سهل، مما يجعل إدخال النص أسرع من أي وقت مضى.

ومن المتوقع خلال مؤتمر آبل السنوي، الذي سيتم فيه الكشف عن سلسلة آيفون 15، أن يتم تغيير تصميم هاتف آيفون 15 بشكل جذري، ومن المحتمل أن يكون الهاتف أكثر رفاهية وأناقة، كما أنه قد يتم توسيع مساحة الشاشة وتقليل حجم الأطراف لجعل الهاتف أكثر جاذبية، ومن الممكن أيضًا أن يتم إضافة ألوان جديدة للهاتف، وهو ما يمكن أن يجذب المزيد من محبي شركة آبل العالمية.

ووفقاً للتوقعات فسيكون هاتف آيفون 15 كذلك أخف وزنًا من الجيل السابق، بسبب استبدال حديد الستانلس المصنع منه جسم الجهاز بمادة التيتانيوم، التي تعد أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، وفي الوقت نفسه أخف وزناً من الستانليس، وستضيف آبل آيضاً زيادة سعرية بين 80 و 100 دولار على سعر الجهاز مقارنة بسعر الجيل السابق.