القبض على صينية سرقت "آيفون" بطريقة جهنمية لا تخطر في بال

ألقت الشرطة الصينية القبض على امرأة في مقاطعة فوجيان جنوبي الصين، لقيامها بسرقة هاتف iPhone 14 Plus بقيمة 960 دولاراً، من أحد متاجر أبل، بطريقة جهنمية لا تخطر في بال.

وبعد مغادرة المتجر بالجهاز، ألقت الشرطة القبض على امرأة تدعى تشيو بعد حوالي ثلاثين دقيقة، وفقًا لصحيفة South China Morning Post.

وكان مقطع فيديو أظهر للشرطة امرأة تقف أمام حامل عرض الهاتف، ثم تتكئ على الطاولة، وتضع يدها اليمنى على الجهاز، وتتفحصه بسرعة. وبعد ذلك قامت بفعل غريب وغير متوقع، حيث أخذت بقضم ومضغ كابل الحماية الذي يوضع لمنع سرقة الهواتف المعروضة، حتى قطعته، ثم وضعته مع الهاتف في حقيبتها قبل مغادرة المتجر.

ولم يلاحظ الموظفون أي شيء غير عادي على الرغم من إطلاق الإنذار أثناء حدوث ذلك. حيث أن المرأة تصرفت بذكاء، وفقاً لضابط الشرطة تشانغ جينهونغ.

ولم يكتشف الموظفون بقايا السلك الممضوغ والهاتف المفقود إلا بعد مغادرتها، وقاموا على الفور بالاتصال بالسلطات. وبعد مراجعة لقطات كاميرات المراقبة، ألقت الشرطة القبض على المرأة خارج منزلها.

وبحسب إفادة المرأة للشرطة، فقد فقدت هاتفها وكانت تنوي شراء بديل له من أحد المتاجر. ومع ذلك، عند اكتشاف السعر، قررت سرقة الهاتف بدلاً من ذلك.